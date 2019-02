‘Empreendedores nunca devem parar de aprender’, dizem participantes do Acelere[se]

Empresários experientes têm tanta sede de aprender quanto quem está começando um negócio. Ao menos, é o que mostra o capítulo final (assista abaixo) da websérie do Desafio de Inovação Acelere[se], iniciativa do CORREIO e da Rede+ que integrou a programação do Fórum Agenda Bahia 2018. Dividida em três episódios, a websérie completa pode ser assistida também no canal do CORREIO no Youtube.

No capítulo final, os sete empresários baianos que concluíram o desafio – a oitava empresa precisou desistir porque sua sede mudou para São Paulo - fazem um balanço de suas participações no programa de 12 semanas de mentorias e capacitações para startups. E aproveitam para dar conselhos a quem pretende expandir seu negócio. O principal deles? Aprender é preciso. E, de preferência, com humildade e a cabeça aberta para as novidades.

Para Silvio Régis, criador da EvEx – Eventos Experience, segunda colocada no Desafio Acelere[se], o programa do CORREIO e Rede+ “não deve nada ao que está sendo feito no mundo” em termos de iniciativas visando a aceleração de startups. E ele fala com o conhecimento de causa de quem já participou de atividades semelhantes ao Acelere[se] tanto no Brasil quanto no exterior.

A EvEx é uma plataforma digital que permite organizar eventos e que, no decorrer do Acelere[se] deu uma guinada em seu modelo de negócio. Por causa do programa, por exemplo, a empresa iniciou um trabalho específico voltado para eventos corporativos.

A mudança alterou os planos iniciais de Sílvio Régi. Mas ele não tem medo de mudanças. Para quem está indeciso se é hora de também dar um giro de 180º, o empresário recomenda:

“Ouça seus sentimentos. Para tomar decisões não se baseei apenas nas informações do dia a dia, mas no seu senso critico" (Silvio Régis, CEO da EvEx)

Trabalho duro

Para expandir não basta ter uma intuição afiada. Camilla Raupp, sócia da Closet, a startup vencedora do Desafio Acelere[se] e a única participante do programa que foi criada e é gerenciada por mulheres, lembra que para crescer é preciso de “muito estudo, muita dedicação e muito suor. Tem de ralar muito”, afirma, demonstrando que não existem atalhos nos caminhos do empreendedorismo.

A Closet é uma empresa focada em moda sustentável e que permite às clientes tanto alugar roupas e acessórios para eventos, quanto colocar peças próprias para aluguel. Camilla acrescenta que inscrever a Closet no Acelere[se] foi uma “oportunidade única, pois queríamos extrair tudo o que o programa tinha a nos dar”, acrescenta.

Empreendedores concentrados durante as atividades

E se não existe jogo fácil para quem arrisca criar ou expandir um negócio, também não pode existir acomodação. Para quem quer entrar no universo das startups, Antonio Carlos Salles, criador da empresa Onde Toca, ensina que é preciso “ter humildade para aprender e garra para buscar novos mercados”.

Para o empresário, o Acelere[se] trouxe um aprendizado que vai ficar para a vida toda. “A convivência com outras startups acabou criando um ambiente e um clima legal de amizade entre os participantes”, registra Salles em seu depoimento no terceiro episódio da websérie.

Parcerias estratégicas

“Ter coragem para tentar”, essa é a dica de Eduardo Peixoto, CEO da N2Soluções, a terceira colocada no Acelere[se]. A empresa é a única dentre as três primeiras colocadas que não é de Salvador, fica em Feira de Santana. Mesmo assim, Eduardo atravessava os mais de 100 quilômetros entre as duas cidades para participar de todas as atividades do programa de aceleração.

E como uma andorinha sozinha não faz verão, já diz o ditado popular, Alex Sandro Correia, da startup Mosquito Zero, recomenda que os empreendedores que anseiam expandir o negócio mirem em ter “um bom time e em buscar parcerias estratégicas”.

Convivência durante o programa virou amizade para a vida

Para Alex Sandro, o Acelere[se] ajudou a dar mais visibilidade à “capacidade de inovar que é própria do empreendedorismo crescente na cidade”.

Eduardo Lobo, da QRPoint, completa os depoimentos dos empresários afirmando que o nível dos conteúdos oferecidos nas mentorias e capacitações foi de excelência. “Eu já esperava o bom nível do conteúdo e dos mentores, que são pessoas que sabiam realmente do que estavam falando”.

A grata surpresa para o empresário - que criou uma solução de controle de jornada de trabalho para agilizar processos dos RHs das empresas - foi a troca de conhecimentos e informações entre as sete startups.

Provocação e inspiração

Parceiro do CORREIO em atividades voltadas para o incentivo do ecossistema de startups e de inovação na Bahia - como foi o caso da realização do Hackathon+Salvador, na edição de 2017 do Fórum Agenda Bahia e do próprio Acelere[se] -, Rodrigo Paolilo, CEO da Rede+, também deixou seu recado no terceiro episódio da websérie. Para o empresário, o Acelere[se] trouxe satisfação e um sentimento de dever cumprido:

“Tive muito orgulho de estar com tantos empreendedores talentosos e comprometidos e que tem negócios de alto potencial”, diz Paolilo, que ressaltou ainda seu contentamento em fazer uma nova parceria com o CORREIO, “uma empresa que tem esse DNA de provocar e inspirar”, ressalta.

A turma toda reunida no encerramento do Fórum Agenda Bahia 2018

O Acelere[se]

Realizado como parte da programação de 2018 do Fórum Agenda Bahia e com duração de 12 semanas (três meses, de 03 de agosto a 07 de novembro), o Acelere[se] é considerado um divisor de águas no ecossistema baiano de inovação, por revelar o potencial do Estado para crescer apostando nas startups, empresas de base tecnológica e estrutura mais leve do que as companhias tradicionais.

Ao todo, quando o programa abriu inscrições em julho do ano passado no site do CORREIO, 50 empresas se inscreveram para disputar uma das oito vagas oferecidas. No decorrer dos três meses de atividades, os oito, inicialmente, e depois sete empreendedores participantes tiveram mentorias coletivas e individuais para desenvolver estratégias de crescimento para suas empresas.

Eles também seguiram uma intensa rotina de capacitações semanais em temas como Negócios e Inovação, Desenvolvimento de Modelo de Negócio, Validação no Mercado, Planejamento Estratégico, Metodologias de Gestão, Liderança e Desenvolvimento de Times, Comunicação e Negócios, Marketing Digital, Vendas, Jurídico para Startups, Pitch e Capacitação de Investimentos.

O Acelere[se] foi um oferecimento do Fórum Agenda Bahia, com realização do CORREIO e da aceleradora de startups Rede+, patrocínio da Braskem, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Rede Bahia; e apoio do Sebrae.