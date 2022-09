Empreendedorismo de fé: católicos vendem artigos religiosos e passam ensinamentos bíblicos

Antes da pandemia, Paulo Marcelino dos Santos, 48 anos, nunca tinha imaginado que seria possível unir a fé com o trabalho. O autônomo vendia doces para restaurantes, mas quando as restrições por conta da disseminação do coronavírus foram intensificadas, precisou mudar de ramo. Foi assim que ele e a esposa, que já frequentavam a Igreja Católica, tiveram a ideia de começar uma loja de artigos religiosos, como forma de fazer dinheiro e disseminar a palavra do evangelho. Como ele, muitos outros fiéis enxergam na religião uma forma de empreender.

“Hoje eu só me sustento vendendo artigos católicos e trabalhar com isso é viver da providência. É juntar o empreendimento e a fé, sabendo que o Senhor providencia tudo”, diz Paulo, que há dois anos mantém a RPR Loja Católica, no bairro de Castelo Branco. Seu stand foi um dos vários que formaram a Feira Carismática do X Congresso Arquidiocesano da Renovação Carismática Católica (RCC) de Salvador, que aconteceu entre sexta-feira (2) e domingo (4).

Cerca de 2 mil fiéis estiveram no Parque de Exposições (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Essa foi a primeira vez que os empreendedores católicos puderam expor seus trabalhos no Congresso, e vários stands foram montados no Parque de Exposições, onde ocorreu o evento. Logo após a Santa Missa presidida no domingo pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, dezenas de fiéis se reuniram para conferir os artigos e fazer compras. Entre os itens, camisetas com imagens de santos, bíblias de todos os tipos, terços e velas.

A economista Itania Laudano, 32, participou do Congresso com o namorado e foi uma das pessoas que pararam na feira antes de voltar para casa nesse domingo. Para ela, comprar os artigos e participar dos eventos é uma forma de se manter mais próxima de Deus e da fé. “Existem momentos da vida em que a fé dá uma esfriada em nós e esses momentos são importantes para revivê-la”, afirma. Na ocasião, Itania comprou um terço para presentear o filho bebê de uma prima: “É uma forma de levar a fé e o amor de Deus para as pessoas”.

Quem também acredita que vender artigos da religião aproxima os católicos da sua fé é Tatiane de Jesus, 41. Há mais de 15 anos ela trabalha como atendente na loja Mãe de Deus, que fica localizada em Nazaré e foi idealizada pelo diácono Nelson Barbosa, da Arquidiocese de Salvador. Quando os eventos religiosos acontecem, ela e o diácono separam os produtos que pretendem vender e os levam para montar o stand.

Tatiane conta que já teve a experiência de trabalhar com pessoas que vendiam os produtos, mas não eram católicas. Ela, no entanto, diz que é preciso acreditar nos artigos que estão sendo vendidos para que seja possível criar uma conexão com os fiéis que serão os futuros clientes. “Nesse ramo religioso, a pessoa tem que vender aquilo que conhece e acredita. É preciso ter uma conexão entre quem vende e quem compra porque isso não é só um comércio, é uma missão”, diz a atendente.

"A minha alegria maior é justamente dar oportunidade a outras pessoas trabalharem, além de contribuir para a evangelização. A loja é um local onde as pessoas se encontram para pedir orações e aconselhamentos", afirma o diácono Nelson Barbosa.

A junção entre empreendedorismo e catolicismo não é novidade. Na internet, é possível encontrar cursos on-line que ensinam como é possível abrir um negócio lucrativo que não se distancie dos ensinamentos bíblicos. É o caso da Escola de Empreendedorismo Cristão, que, com três módulos virtuais, pretende ajudar os católicos a desenvolver projetos com o propósito de espalhar o testemunho cristão.

Enquanto que para alguns ter seu próprio negócio é apenas uma forma de ganhar dinheiro, os empreendedores do ramo religioso creem que com o trabalho ajudam a expandir a fé, preceito importante do catolicismo. Há mais de uma década, quando sofria com crises de depressão, Elba da Cruz, 45, encontrou acolhimento na Igreja e enxergou na religião uma nova possibilidade de sustento.

Ela cozinha doces e salgados que vende no bairro onde mora - Tancredo Neves - e vê em seus dotes culinários um presente de Deus. “Quando eu descobri a depressão tive um encontro com Cristo na Igreja Católica e fui trabalhando as ideias que sempre tive na culinária. O preparo da comida é uma forma de transmitir o que a gente tem de melhor e o nosso amor”, diz. Neste mês, Elba vai participar de uma feira de empreendedores que acontece em São Paulo. Por lá, pretende mostrar como é possível unir a religião e o empreendedorismo.

A cozinheira Elba da Cruz (Foto: Marina Silva)

Congresso Arquidiocesano reúne milhares de fiéis em Salvador

O X Congresso Arquidiocesano promovido pela Renovação Carismática Católica (RCC Salvador) reuniu milhares de fiéis entre sexta-feira (2) e domingo (4), no Parque de Exposições da capital baiana. Além da Feira Carismática, foram novidades do evento a Tenda Jovem, momentos de orações para os mais novos, e a Tenda para Confissões.

Na manhã do último dia do Congresso, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, presidiu a Santa Missa, que contou com a participação de mais de dois mil católicos, segundo os organizadores do evento. A imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Salvador, foi levada da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia até o Parque de Exposições, onde permaneceu nos três dias do encontro.

A Renovação Carismática Católica surgiu na década de 1960 nos Estados Unidos e é caracterizada por incorporar ao catolicismo elementos do protestantismo.

