Empreendedorismo é o tema de Agenda Bahia ao Vivo

As oportunidades que o universo dos dados oferecem para os empreendedores serão discutidas amanhã na terceira edição do Agenda Bahia ao Vivo. O principal fórum para a discussão de temas ligados ao desenvolvimento no estado acontece de forma virtual este ano, com transmissão através do Youtube do CORREIO (@correio24h), a partir das 11h. E se o formato inédito permite que a audiência acompanhe a programação mesmo à distância, a qualidade do conteúdo oferecido permanece a mesma.

A pandemia do novo coronavírus acelerou um processo de transformação digital entre os empreendedores brasileiros, que precisaram abrir os olhos para ferramentas capazes de compensar os prejuízos causados pelo distanciamento social. Entretanto, os benefícios do domínio da tecnologia podem ser ainda maiores que o acesso a novos mercados pelas redes sociais ou mesmo pelo uso de aplicativos de entregas.

Empreendedores com inovação no DNA saíram na frente nessa crise e buscaram oportunidades em cenário de crise. Mas a transformação não veio só da tecnologia. Investimento em pessoas, sustentabilidade e no coletivo, com o impacto social e ambiental, estão movimentando novos mercados.

A apresentadora Camila Marinho será a mediadora do evento (Divulgação ) Sil Bahia, codiretora executiva do Olabi e idealizadora do Pretalab (Divulgação ) Diego Figueredo, CEO da Nexo A.I (Divulgação ) Julio Begali, Head da SMARTie (Divulgação )

O fórum, com o tema Dados da Gente vai lançar luz sobre futuros possíveis para o empreendedorismo, em negócios e no trabalho. Os convidados desta edição serão Diego Figueredo, CEO da Nexo A.I; Julio Begali, Head da SMARTie; e Sil Bahia, codiretora executiva do Olabi e idealizadora do Pretalab. O encontro será mediado pela jornalista Camila Marinho.

“O coronavírus trouxe imensos desafios, mas também aprendizados. A proposta é que os palestrantes falem sobre os impactos e como reagiram à crise. Seja na área de gestão ambiental, de tecnologia ou de inovação social”, destaca a jornalista Rachel Vita, curadora do Fórum Agenda Bahia.

Ela lembra que o debate desta edição avança também na temática deste ano, cuja proposta é discutir a importância dos dados na sociedade. “Sil Bahia, Julio Begali e Diego Figueiredo vão mostrar como os dados da gente, a pegada digital que deixamos por aí e os algoritmos, podem impulsionar negócios, mas também aumentar a desigualdade na sociedade a depender da condução”, destaca Rachel.

