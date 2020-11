Empreendendo pela educação

O aplicativo “Consultoria Educação” tem como foco promover a educação e, ao mesmo tempo, o aumento de renda para quem capta os clientes para as instituições de ensino que têm seus cursos indicados na plataforma. Os vendedores são chamados de “Consultores de Educação” e recebem, a cada matrícula efetivada, o equivalente a uma mensalidade. Já são mais de 20 mil consultores inscritos. Para ser um deles é preciso cumprir alguns requisitos, que são: idade mínima de 18 anos, ter realizado o cadastro gratuito no site do Consultoria Educação e feito o download do app (disponível temporariamente somente para o sistema Android). Além disso é preciso ter o certificado MEI – Microempreendedor Individual.

Segundo Fabio Fernandes, head da plataforma Consultoria Educação, além de contribuir para o avanço educacional da sociedade, o app é uma solução para quem quer começar a empreender e gerar renda extra. Sobre o mercado do App, Fábio arremata que há muita clientela a ser desenvolvida e cita uma pesquisa em que aparecem mais de 32 milhões de brasileiros com ensino médio, e ainda sem ensino superior. Fábio explica que o que move a empresa é a possibilidade de conectar as duas pontas: “Acreditamos que ao conectá-los com nossos promotores de educação ajudaremos a quebrar essa barreira e ajudá-los a ter crescimento profissional e melhor qualidade de vida”. Se quiser ser promotor ou entender mais a fundo a empresa, acesse www.consultoriaeducacao.com.

Black Friday Virtual

Esse é o objetivo do Google com o lançamento da Cidade Black Friday, focada na preparação das marcas para esse importante momento de venda. A Cidade Back Friday é uma experiência imersiva na qual é possível navegar por espaços virtuais que representam os principais objetivos de marketing para a data, como a “Avenida do Reconhecimento de Marca”, a “Estação de Vendas On-line” e a “Biblioteca de Leads”, e também traz diversas soluções do Google para atingir os objetivos de negócios. Na plataforma, aberta e gratuita, vão acontecer inclusive diversas palestras com executivos do Google e do mercado no Brasil aprofundando a análise sobre os desafios e tendências da Black Friday em plena pandemia. Para saber mais acesse o site Temporada Black Friday.

Brasil na mira dos criminosos digitais

Segundo dados da empresa de proteção digital Fortinet já são mais de 3,4 bilhões de tentativas de ataque no país esse ano. Somando os casos que ocorreram na América Latina e Caribe, os criminosos já tentaram invadir mais de 20 bilhões de computadores. O relatório do terceiro trimestre desse ano aponta para o uso do DoublePulsar, que é um vírus que se aproveita de computadores que não estão com os softwares atualizados, sinal de que o hábito de atualizar os programas instalados não anda figurando entre as prioridades dos usuários de computador. Já são quase 284 milhões de tentativas de invasão de redes por meio desse recurso só no Brasil.

Segundo Alexandre Bonatti, diretor de Engenharia da Fortinet Brasil, é fundamental manter a higiene digital dos dispositivos instalando as atualizações de segurança fornecidas pelos fabricantes. O relatório também mostra que vem aumentando o chamado Ataque Força Bruta, aquele em que os criminosos fazem tentativas repetidas e sistemáticas buscando adivinhar uma senha, golpe que atinge em cheio quem usa senhas fracas e iguais em contas pessoais e/ou corporativas. Para baixar o relatório sobre as tentativas de ataques registradas no Brasil por trimestre e para conhecer a lista das principais ameaças registradas nesse período, entre aqui.