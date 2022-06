Empregada e marido são presos por furtar joias em casa de luxo em Itapuã

Uma empregada doméstica e seu marido foram presos na manhã desta quinta-feira (9), por volta das 6h30, após uma denúncia de roubo na casa onde ela trabalhava, no condomínio de luxo Pedra do Sal, no bairro de Itapuã.

A mulher trabalhava na casa do pai do deputado federal Leur Lomanto Júnior (União Brasil-BA) há quatro meses. Do local, sumiram joias, um relógio avaliado em R$ 45 mil, celulares e outros itens de valor. Os itens foram vendidos para uma loja no bairro de São Cristóvão por R$ 8 mil.

A Polícia Militar foi chamada e encontrou o casal em uma moto preta. Na abordagem, os policiais descobriram no celular da empregada doméstica fotos das joias e conversas que indicavam que ela realmente tinha sido responsável pelo furto.

Após a empregada confessar o crime, a polícia solicitou a presença da dona das joias, patroa da suspeita. Ela confirmou que as joias das fotos eram dela e reconheceu o casaco do filho sendo usado pelo marido da empregada.

A empregada e o marido, que estavam ainda com dois celulares e um cartão de crédito, foram levados para Central de Flagrantes.