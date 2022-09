Empregos: confira as vagas do Simm para esta quarta-feira (14)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (Simm) oferece 89 vagas de emprego para esta quarta-feira (14). Os candidatos deverão acessar o site (clique aqui) para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

VAGAS

Repositor de Frios

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente (2018 a 2021), requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar nos bairros de: Imbui e Ondina

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Operador de Caixa

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência recente (2018 a 2021) como Caixa somente nas seguintes áreas: Farmácia, Padaria, Lanchonete e Loja, ter disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Ajudante de carga e descarga

Ensino médio completo, sem experiência

Salário a combinar + benefícios

20 Vagas

Doceira ( VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER )

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: vivência na produção de salgados

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Cozinheira ( VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER )

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Coordenador de restaurante

Ensino médio completo, 6 de experiência, requisitos imprescindíveis: Conhecimento no Pacote Office e experiência na área

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Assistente administrativo ( VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER )

Ensino médio completo, 6 de experiência, requisitos imprescindíveis: Conhecimento no Pacote Office, Vivência em fechamento de caixa, Faturamento, Atendimento ao Cliente, Acompanhamento de Vendas, Conciliação Bancária e experiência comprovada na área

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de Padeiro

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Simões Filho, desejável curso na área.

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 Vaga

Marceneiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário R$2.213,14 + benefícios

1 Vaga

Desenvolvedor de front-end junior

Ensino superior completo na área , 6 de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade total de horário

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Vendedor de veículos

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível boa dicção, conhecimento em Informática e ter trabalhado com vendas de veículos.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Serigrafista

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: curso na área e vivência no manuseio de tinta vinílica , tecido revelação, esticagem de tela, e montagem de telas.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Açougueiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário R$1.401 + benefícios

12 Vagas

Vendedor de consignados e seguros

Ensino médio completo, 6 de experiência, requisitos imprescindíveis: Conhecimento Intermediário no Pacote Office, CNH B e experiência comprovada nas áreas de empréstimo consignado e seguros

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de limpeza ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário R$1.240,00 + benefícios

3 Vagas

Auxiliar de limpeza ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, sem meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Maqueiro ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, sem meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar administrativo ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter Informatica Intermediária.

Salário R$1.471,12 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de serviços gerais ( Jovem aprendiz /exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio cursando ou completo, sem experiência, faixa etária de 18 à 22 anos.

Bolsa 550,00 + transporte

20 Vagas

Empacotador ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário a combinar + benefícios

5 Vagas

Auxiliar de limpeza ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

Salário R$1.212,00 + benefícios

10 Vagas

Auxiliar administrativo ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, conhecimento em Informática

Salário R$1.257,0 + benefícios

1 Vaga