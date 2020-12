Empregueafro: as estratégias para ocupação preta no mundo corporativo. Esse é o tema do programa Conexões Negras desta sexta-feira (04) comandado por Midiã Noelle (@midi.noelle) no Instagram @correio24horas. A partir de 18h Midiã conversará com Patrícia Santos, fundadora da EmpregueAfro (@empregueafro), uma consultoria de RH focada em diversidade étnico-racial.

Patrícia é profissional de Recursos Humanos há 20 anos. Formada em Pedagogia pela FMU, pós-graduada em Gestão de Pessoas pela USP e com MBA em Administração pela Trevisan Escola de Negócios. Patrícia já atuou como professora no SENAC/SP por 8 anos, foi TEDSpeaker 2x, e, desde 2017, faz parte do time de especialistas do programa “Encontro com Fátima Bernardes” da TV Globo. É mãe de 4 filhos e se diz “vendedora de talentos ofuscados pelo racismo”.