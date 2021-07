Empresa abre 200 vagas de trabalho em telemarketing em Salvador

A agência de RH Cátedra tem 200 vagas de emprego abertas em Salvador para trabalhar como operador de telemarketing perfil ativo.

As vagas, em regime CLT, são para trabalhar de segunda a sábado, com salário compatível com a função, comissão e benefícios como VR, VT, plano de saúde, plano odontológico e auxílio creche.

Para concorrer, é preciso ter Ensino Médio completo, ter mais de 18 anos e morar em Salvador. Interessados podem se candidatar on-line.

Os profissionais serão responsáveis por ligar para clientes ou empresas, divulgar a marca e vender o produto ou serviço. As principais atribuições são atender de maneira rápida os clientes, prestar informações e tirar dúvidas de maneira clara e satisfatória.