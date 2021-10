Empresa Aliansce Sonae negocia parte do Shopping da Bahia

Uma fatia do Shopping da Bahia está sendo negociada pela Aliansce Sonae, empresa que já administra o centro comercial. De acordo com o "Scoop By Mover", o Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), principal acionista da Aliansce, também negocia parte do shopping.

Um integrante da família Rique, dos fundadores, também tem participação na Aliansce Sonae, e a companhia agora negocia para adquirir a parte da família no Shopping da Bahia.

Inaugurado em 1975, o Shopping da Bahia foi o segundo a ser construído no Brasil e primeiro das regiões Norte e Nordeste. O equipamento recebe mais de 3,5 milhões de pessoas por mês em suas mais de 500 lojas.

Procurado, através de sua assessoria, o estabelecimento afirmou que não vai se pronunciar sobre o assunto.