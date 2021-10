Empresa baiana de construção civil será o novo patrocinador do Cine Glauber Rocha

(Foto:Angeluci Figueiredo/Correio)

Cine Glauber Rocha vai ganhar nova marca

Uma empresa baiana do segmento de construção civil será a nova parceira do Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves. O complexo de cinemas, que perdeu o patrocínio do Itaú no mês passado, continua funcionando normalmente e deve anunciar o novo patrocinador nos próximos dias. A coluna apurou que a ponte para as negociações foi feita pelo vereador Ricardo Almeida (PSC), que iniciou as primeiras tratativas diretamente do gabinete do prefeito Bruno Rei. O nome do novo patrocinador segue em sigilo para não atrapalhar as negociações, mas segundo Claudio Marques, gestor do espaço, “estão bastante avançadas”.

Negociação avançada

Vale ressaltar que embora o convênio que garantiu a concessão do espaço à empresa de Claudio Marques e Adhemar Oliveira, tenha sido feito via Governo do Estado, é a Prefeitura de Salvador quem tem direitos sobre o espaço, já que este foi cedido ao município há alguns anos. É por esse motivo que a prefeitura planeja estampar sua marca, juntamente com o novo patrocinador, na fachada do imóvel.

(Foto:Caio Monteiro/Divulgação)

O ator Celso Jr. está no elenco do filme de Lô Politi



Produção local

Totalmente rodado na Bahia, entre os municípios de Salvador, Curaçá e Cachoeira, o filme Sol, que tem roteiro e direção da cineasta Lô Politi, terá sua primeira exibição na 45ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. A obra, que tem no elenco, dentre outros, os atores baianos Celso Jr., Felipe Velozo e a estreante atriz mirim Malu Gondim, entra no circuito cinematográfico mundial no início de 2022 com distribuição da Paris Filmes. Em fevereiro, o filme, que tem a baiana Janela do Mundo como produtora associada, ganha pré-estreia na Bahia.

(Acervo Escola de Teatro da Ufba)

Nilda Spencer atuou no teatro, na televisão e no cinema

Biografia aguardada

A atriz Nilda Spencer (1923-2008) ganha biografia assinada pelo jornalista e escritor Marcos Uzel no próximo mês de novembro. A obra Nilda: A Dama e o Tempo antecipa a celebração do centenário de nascimento da atriz considerada a grande dama do teatro baiano. O livro, que tem prefácio da dramaturga, poeta e contista Cleise Furtado Mendes, é editado pelo EDUFBA e sai com 287 páginas. Uzel valoriza o testemunho de 57 entrevistados, dentre eles a cantora Maria Bethânia e o cantor Gilberto Gil, que o ajudaram a contar a história da mulher de sociedade que se impôs diante da província conservadora da Bahia dos anos 1950, tornando-se uma atriz respeitável que atravessou décadas, reverenciada como a rainha dos artistas, musa dos boêmios, socialite e madrinha dos gays.

Foto:Graça Machado)

Marcos Uzel é autor da biografia de Nilda Spencer

Parceiros do Fasano

O cantor Orlando Moraes circulou pela cidade no último final de semana. O artista veio assinar os documentos como um dos investidores, junto com a mulher, a atriz Glória Pires, do Hotel Fasano Trancoso, que vai inaugurar oficialmente no próximo mês de dezembro.

(Divulgação)

Rafael e Ricardo Cal comandam a Vila do Bem no Terminal Náutico de Salvador

Balada no terminal

Os gêmeos Ricardo e Rafael Cal, sócios da Oquei Entretenimento, receberam no último final de semana, em sistema soft opening, amigos e convidados para apresentação da nova temporada da Vila do Bem – vila gastronômica que une lazer, música e gastronomia no Terminal Náutico de Salvador.

(Divulgação)

Claudio Baran traz festival de burger para Bahia

Rota Burger

Salvador entrou na rota gastronômica do maior festival de hambúrgueres do mundo. A 16ª edição do Burger Fest, que acontece simultaneamente, entre os dias 1º e 30 de novembro, na capital baiana e outras cidades de 10 estados, além do Distrito Federal, foi criado pelo chef Claudio Barran, e tem como objetivo fomentar negócios e promover novas experiências para o público.

(Foto:Rosana Patrício/Divulgação)

Aleilton Fonseca tem obra traduzida para o italiano

Versão italiana

O escritor baiano Aleiton Fonseca lança hoje, durante uma live, às 17h, na Itália, e às 12h, no Brasil, La terra in Pandemia, edição italiana do seu livro A Terra da Pandemia, que teve lançamento no Brasil em 2020 pela editora Mondrongo. A obra traduzida por Simona Adivíncola chega àquele país pela Edizione WE, do editor Nicola Bergamaschi.

Enogastronomia

O restaurante Chez Bernard realiza no dia 28 de outubro, um jantar harmonizado com rótulos da vinícola argentina Penedo Borges. O menu em cinco etapas está sendo elaborado pelo chef da casa, Laurent Rezette.

Aplauso

Para Margareth Menezes que foi reconhecida pela MIPAD - Most Influential People of African Descent, instituição chancelada pela ONU, como uma das 100 personalidades negras mais influentes do mundo em 2021.

Vaia

Para a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) que faz vista grossa para os desmandos que vêm acontecendo no Porto da Barra, como a utilização de churrasqueiras pelos frequentadores até nas históricas balaustradas.