Empresa baiana de drones fatura com vídeos aéreos sob medida; saiba como funciona

Observar a Baía de Todos os Santos a partir da Cidade Alta é uma experiência estética que os moradores de Salvador não cansam de reviver, e que marca para sempre até o turista mais desinteressado.



Esse olhar, literalmente, de cima também é um dos segredos do sucesso de várias páginas de Instagram que publicam imagens feitas a partir de drones, mostrando pontos diversos da capital baiana, garantindo milhares de cliques a cada post.



Mas você sabia que tem empresas que ganham, além de curtidas, dinheiro, captando essas imagens de forma profissional e sob encomenda? Uma delas é a Ponto de Vista Drones, que usa as imagens deslumbrantes da cidade como “amostra grátis” para apresentar o seu serviço. Isso porque o perfil conseguiu monetizar os vídeos aéreos, fazendo trabalhos para empresas e pessoas físicas.



Segundo o engenheiro civil e fotógrafo Ibson Lima, CEO da Ponto de Vista Drones, seus principais clientes são construtoras e incorporadoras, que buscam mostrar a futuros moradores de prédios em obras, ou em pré-venda, por exemplo, como será a vista dos apartamentos, empreendimentos vizinhos, ou vídeos demonstrando o andamento do projeto, como um tour virtual através dos drones.



Há ainda empresas e pessoas que querem gerar um material com outro ângulo, para suas redes sociais ou institucionais, gerando maior engajamento.



O serviço fez tanto sucesso que acabou chamando a atenção de particulares, como o dono de um terreno em Santa Bárbara, na Região Metropolitana de Feira de Santana, que contratou a Ponto de Vista para mostrar o real valor do seu terreno.



“Eu entrevistei o cliente, procurei saber qual era o interesse dele em fazer aquela divulgação, e quais pontos da área poderiam ser destacados. Após essa entrevista, a gente marcou a data de visitar o local, definimos um roteiro e, sete dias depois das gravações, entreguei o material sob medida para ser divulgado nas diferentes redes sociais”, explica Ibson ao Alô Alô Bahia.



Além dos vídeos no formato ideal para WhatsApp, Instagram e Facebook, a empresa também entregou um pacote com fotos áreas do local, com indicadores dos empreendimentos vizinhos, proximidade com escola, hospital, rodovia etc.

“O cliente disse que a procura pelo terreno estava estagnada, mas que agora, com os vídeos enviados pelo WhatsApp, muitas pessoas se interessaram pela compra do espaço, que salvo engano está avaliado em R$ 1,5 milhão. Ele contou que esse valor, na verdade, era muito questionado antes do vídeo, mas depois disso, as tentativas de pechincha diminuíram”, completa Ibson.



Serviço semelhante também foi feito para divulgar a localização de um prédio em construção na região do Costa Azul. Veja abaixo.

Pioneiro no tipo de trabalho, o CEO também tem prestado serviço para grandes empresas, a exemplo da O Boticário, Arena Fonte Nova, JVF, Sidney Quintela, Wilsonsons, entre outros. A empresa também costuma ser contratada para auxiliar em inspeções de estruturas de difícil acesso, ou ainda para cobertura de eventos como casamentos, shows ou prática esportiva.



Abaixo, confira alguns dos trabalhos já realizados por Ibson Lima e equipe:



