Empresa baiana lança cabine de desinfecção para locais com grande fluxo de pessoas

O grupo baiano Zum Brazil lança nesta quarta-feira (6), às 10h, no Abrigo Dom Pedro, em Piatã, a Cabine de Desinfecção Life Drops. A ferramenta foi pensada para conter a propagação do novo coronavírus (covid-19) e pode ser usada em locais com grande fluxo de pessoas, como supermercados, farmácias, hospitais, bancos e padarias.

De acordo com o grupo Zum Brazil, estas cabines estão sendo apresentadas ao mercado por uma linha com os modelos Premium, Standard e Basic. Em Salvador, a empresa baiana doou a primeira cabine ao Abrigo Dom Pedro. Lá, o item poderá ser utilizado pelos funcionários, visitantes e, principalmente, pelos moradores idosos que pertencem ao grupo de alto risco por contaminação da covid-19.

A cabine funciona como um portal desinfetante para o pedestre passar individualmente, com bicos aspersores que liberam gotículas de um produto a base de cloro, além do dispenser de álcool em gel na entrada. A ferramenta foi aprovada pela Anvisa, OMS E EPA.

(Fotos de Divulgação)

(Fotos de Divulgação)

“Desenvolvemos para a Life Drops uma vasta pesquisa do que se tem de mais eficaz no mercado mundial em prevenção e desinfecção da população a vírus. Estamos adotando protocolos já testados e utilizados em epidemias similares ao novo coronavírus e soluções quem vêm sendo tomadas em todo mundo. O produto além de certificado pela Anvisa não traz nenhum risco à população em geral. É totalmente seguro, não causa irritabilidade na pele ou manchas na roupa de quem usar o produto. Neste cenário, precisamos estar atentos às novas tecnologias e entender que a higiene e a prevenção são os maiores aliados no achatamento da curva de contágio agora. Seguir as instruções de uso são primordiais para segurança e desinfecção”, atesta o engenheiro químico Júlio Viana Machado.

Diante da grave pandemia do novo coronavírus (covid-19), sendo um vírus altamente agressivo e ainda sem vacina para conter sua transmissão, todas as pessoas devem seguir as medidas de higiene básica propostas pelos órgãos de saúde (OMS). Os aparelhos mais robustos e eficazes, como as cabines de desinfecção, estão sendo lançadas como mais uma arma de contenção e na ajuda para a retomada das atividades nas cidades, ao longo dos próximos meses.

“Além das medidas de higienização atuais, sabemos que outras serão adotadas para um novo protocolo sanitário na retomada das nossas atividades e reabertura dos estabelecimentos, seja para lojas comerciais até grandes empresas e locais de alto fluxo de pessoas, como aeroportos, shoppings centers e rodoviárias. Assim como os eventos que envolvem aglomerações, que, a partir de agora, precisarão passar por ajustes. O momento atual é de planejamento e de ações rápidas”, comenta Tuca Zamaroni, CEO do Grupo Zum.

“Estamos colocando toda nossa estrutura e equipe de cenografia para construir cabines de desinfecção, de diversos modelos, para ajudar no enfrentamento da covid-19. Nosso foco foi desenvolver um produto que ajudasse toda a população no combate contra o vírus, e que fosse de baixo custo e rápida mobilização”, completa Tuca. De acordo com ele, o produto deve ser utilizado mesmo após o fim da quarentena, principalmente em shoppings e eventos.

Salvador Unida

O Correio está reunindo exemplos de ações sociais, conteúdos de diversão para a criançada, programações musicais online, cursos, e tudo o que possa ajudar a trazer mais leveza para esse período de isolamento social. Confira.