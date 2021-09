Empresa de games cria bingo online ao estilo do antigo Showball

A procura por sites e plataformas que apresentem bingo online valendo dinheiro cresceu em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus. Já se sabe que as medidas restritivas, com mais tempo em casa e também na internet, aumentou a incidência de usuários em sites de apostas. Nesse quesito, novas plataformas estão sendo criadas para suprir essa demanda.

Uma das novidades é o Super Showball, umas das plataformas que têm feito sucesso nas redes. A prática se baseia em um jogo de bingo com 90 bolas. Apesar do sucesso repentino, o jogo é inspirado em algo conhecido por muita gente. Quem não se lembra do tradicional game Showball?

Um dos principais trunfos do jogo é a sua rápida atuação em celulares e smartphones, combinando elementos icônicos de jogos de bingo por vídeo, como o tema 'silver-machine', até quatro bilhetes de bingo por jogo com 15 números diferentes cada e um draw inicial de 30 bolas, com mecânica de jogo nova e exclusiva, incluindo um recurso de prêmio misterioso e jackpot de 4.000x.

O jogo tem algumas regras básicas e que podem ser facilmente compreendidas pelos usuários. Nem sempre precisa valer dinheiro, por exemplo. Mas, caso seja com recursos envolvidos, o jogador, se completar qualquer um dos 19 padrões de vitória, desbloquea a máquina de dinheiro e descobrir surpresas. O prêmio do jackpot de 4.000x é acionado quando um dos quatro bilhetes de bingo é preenchido durante o sorteio inicial de 30 bolas, com a chance de ganhar até cinco bolas extras gratuitas por rodada.

Para cada bola adicional comprada, os jogadores podem desbloquear o recurso de prêmio misterioso, garantindo um dos quatro prêmios misteriosos, incluindo cobre (10x), prata (50x), ouro (250x) e diamante (1.000x) e oferecendo um potencial de vitória de até 11.000x a aposta inicial. O Super Showball está disponível exclusivamente para os operadores da Microgaming.

Um dos sucessos do mercado atual, o showball foi produzido pela Neko Games, um estúdio de design e desenvolvimento de jogos online com sede em Buenos Aires, Argentina, especializado na criação de jogos com um toque latino-americano.

O foco principal do estúdio é o desenvolvimento de jogos de cassino e bingo online que transformam mecânicas simples em jogos altamente competitivos e muito adaptados às tecnologias atuais, com gráficos melhores, auxílio de novas ferramentas e opção variada de ações.

O surgimento de novas plataformas no Brasil aparece no momento em que o Brasil tenta liberar as apostas no país. Ainda sem um marco regulatório, a prática não é liberada, mas isso deve mudar em breve, com o crescimento de projetos de lei protocolados na Câmara dos Deputados e no Senado em torno desse assunto.

Há ainda uma série de estudos e relatórios desenvolvidos pelo Ministério da Economia em parceria com o BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento) para averiguar a viabilidade econômica do setor. Estima-se que as apostas no Brasil já movimentam cerca de R$ 4 bilhões por ano, mas ainda não há tributação sobre esse valor por parte do governo federal.

Este conteúdo não reflete, nem total e nem parcialmente, a opinião do Jornal Correio e é de inteira responsabilidade do autor.