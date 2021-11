Empresa de impressão e comunicação visual é alvo da polícia por sonegar impostos

Um grupo empresarial do setor de materiais e equipamentos de impressão, envelopamento e comunicação visual é alvo de uma operação da polícia na manhã desta sexta-feira (12). O alvo teria sonegado mais de R$ 15 milhões em impostos.

Policiais cumprem mandados de busca e apreensão em endereços de Salvador e de Lauro de Freitas. A "Operação Impressão Digital" também foi deflagrada nas cidades de Barueri, em São Paulo, Eusébio e Fortaleza, no Ceará e Recife, em Pernambuco.

"Durante as investigações identificamos fraudes no quadro societário das empresas criadas em nome de terceiros. Essas empresas eram posteriormente abandonadas e imediatamente sucedidas por outras, no mesmo segmento de mercado, deixando valores expressivos de débitos tributários e promovendo a blindagem patrimonial dos verdadeiros gestores", disse a titular da Dececap, delegada Márcia Pereira.

Equipes da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap), através da Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Ceccor/LD), do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) participam da ação. A força-tarefa também écomposta pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), do Ministério Público do Estado da Bahia; Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (INFIP) e da Secretaria estadual da Fazenda (Sefaz).