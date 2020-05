Empresa de mobilidade urbana faz desinfecção de carros em Salvador

O aplicativo (app) e empresa de mobilidade urbana 99 traz para Salvador uma técnica inovadora para desinfectar os carros dos motoristas parceiros do app. O projeto, inédito no Brasil, está em operação no Shopping Paralela, no estacionamento G1, de segunda a sábado, das 8h às 17h. A meta é atender, gratuitamente, cerca de 300 carros por dia até 16 de junho. A tecnologia usada é a FIP (Fog in Place), uma das mais avançadas na desinfecção de ambientes no combate ao novo coronavírus, com aplicação na Espanha, em hospitais, hotéis, escritórios e bancos.



A iniciativa é focada na proteção de passageiros e motoristas parceiros da plataforma e uma forma de contribuir para manter a fonte de renda dos condutores durante a pandemia. Para se inscrever e garantir a desinfecção do veículo, basta seguir o passo a passo enviado no aplicativo da 99. De acordo com o fabricante, os veículos ficam desinfectados por até 72 horas. Mais de 51 mil carros passaram pelo procedimento em outras cidades do país e há plano de expansão para outras localidades.

O processo da higienização dura poucos minutos. O produto, que não é tóxico, é fragmentado em bilhões de nano partículas gerando uma névoa que atinge 100% do ambiente. Logo após a aplicação, o motorista pode voltar a usar o seu carro.

A tecnologia foi desenvolvida pela empresa brasileira Aurratech e garante o contato do produto desinfetante com todas as superfícies internas do veículo. É utilizado o PEROXY 4D, produto feito pela Spartan, certificado e com registro na Anvisa como desinfetante de superfícies em hospitais com ação comprovada contra vírus e bactérias.

