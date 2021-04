Empresa de tecnologia contrata mais de 5 mil pessoas em toda a Bahia

A SaveCash vai contratar 100 mil pessoas em todo o país. Na Bahia, a startup curitibana abriu 5,6 mil vagas para promotores de vendas, que vão divulgar as vantagens que o aplicativo oferece. Criada em 2019, a empresa, 100% digital, é uma plataforma de marketing estratégico focada em incentivos e resultados.



“A SaveCash quer que o mundo seja um lugar melhor para todos. Por isso, parte considerável de toda a movimentação financeira da startup será revertida em ações que promovam o desenvolvimento da comunidade”, destaca o CEO da empresa SaveCash, Fabian Bourscheidt.



Para entrar no time de promotores basta se inscrever para uma das vagas no site www.100milvagas.com.br. A contratação será feita por meio da formalização de contrato via pessoa jurídica (PJ). Não é necessário exclusividade e os pagamentos serão feitos através de comissões e bônus. A participação no processo seletivo vale para pessoas de todo o Brasil acima de 18 anos.



A iniciativa conta com o patrocínio institucional da Ajinomoto Food Service, área da Ajinomoto do Brasil voltada à alimentação fora do lar, e faz parte de uma série de ações promovidas pela empresa desde o início da pandemia, como o portal Meu Negócio (ajinomotomeunegocio.com.br), que oferece ferramentas gratuitas de gestão, cursos à distância e consultorias com especialistas.



“O momento em que vivemos demanda soluções inovadoras que apoiem os empreendedores brasileiros, principalmente donos de bares e restaurantes, fortemente impactados pelo prolongamento dos efeitos da pandemia da Covid-19”, afirma a gerente de marketing da Ajinomoto Food Service, Chiara Tengan. “Com o patrocínio à plataforma SaveCash, queremos impulsionar os negócios desses profissionais, que também poderão oferecer os benefícios do cashback aos seus clientes. Ou seja, é uma relação ganha-ganha indispensável em períodos de crise”, completa.