Empresa francesa vence licitação para administrar novo Centro de Convenções

A G.L. Events foi a empresa que venceu a licitação para a concessão do Centro de Convenções de Salvador (CSS). O resultado foi divulgado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (3). O contrato com a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, será assinado nos próximos dias. Durante 25 anos, ela estará à frente do CCS, cujas obras foram vistoriadas na última terça-feira (2) pelo prefeito ACM Neto.

Além de gerir o equipamento, garantindo a manutenção do prédio e de todo o mobiliário, a GL também será responsável por toda a estratégia de comercialização do CCS e para a atração de grandes eventos para a cidade, segundo o secretário Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Claudio Tinoco.

“Para além da outorga fixa de mais de R$ 10 milhões, a GL Events vai investir mais cerca de R$ 15 milhões tanto na parte de equipamentos e mobiliário quanto na captação de eventos”, afirma Tinoco, que também explica que, a partir do sexto ano de gestão, a empresa pagará à prefeitura uma outorga variável, que corresponderá a 5% da sua receita bruta.

Com a assinatura do contrato, a prefeitura vence mais uma etapa do processo de construção e implantação do CCS. “Concluir esta licitação este mês foi importantíssimo para entregarmos o equipamento em pleno funcionamento no final deste ano. Isso porque a GL poderá trabalhar em conjunto com o consórcio construtor do equipamento, tornando mais eficaz o processo e, consequentemente, agilizando a entrega do Centro de Convenções”, frisa Tinoco.

De capital francês, a empresa G.L. Events foi constituída no Brasil há anos anos e administra outros equipamentos, como o Rio Centro e o São Paulo Expo.

Com 50% das obras concluídas, o Centro de Convenções de Salvador se destaca pela sua característica de multiuso. O equipamento terá capacidade para receber 14 mil pessoas simultaneamente em congressos e convenções.

O espaço contará ainda com oito auditórios moduláveis de 800 metros quadrados cada. Terá também seis salões de 522 metros quadrados cada, 12 salas de 236 metros quadrados e 28 de reuniões que irão virar camarotes tanto para os shows externos quanto internos. O estacionamento será para mais de 1,4 mil veículos. O equipamento terá três pavimentos e será 100% climatizado e com acessibilidade.

Esta é a terceira maior estrutura municipal do tipo no país já conta com instalações, no formato de uma pomba, símbolo da bandeira de Salvador, que chamam atenção de quem passa pela orla da Boca do Rio.