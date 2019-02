Empresária agredida por 4 horas deixa hospital no Rio de Janeiro

(Foto: Reprodução)

A empresária Elaine Caparróz, 55 anos, teve alta na manhã desta sexta-feira (22) do Hospital Casa de Portugal, no Rio de Janeiro, depois de passar cinco dias internada por conta de agressões sofridas em seu apartamento durante um primeiro encontro. O estudante de direito Vinicius Batista Serra, que a espancou por quatro horas, foi preso em flagrante.

Elaine saiu da unidade sem falar com a imprensa. Ela deve ser ouvida em data ainda não definida na 16ª Delegacia, que investiga a agressão.

O médico Hélio Primo, coordenador da clínica médica da Casa Portugal, estimou que a recuperação completa da paciente leve de três a seis meses. Com deslocamento na retina, ela deixou a unidade ainda com a visão prejudicada, além de outros ferimentos na face.

"Ela teve excelente evolução. A parte clínica foi estabilizada e a parte emocional vai ser um caminho longo pela frente. Não vejo indicação para operar nos próximos seis meses. Ela não tem osso fora do lugar, só (questão) estética. Ela teve deslocamento de retina, um glaucoma traumático no olho esquerdo, isso faz com que visão dela fique embaçada. Mas isso recupera totalmente. Teve perda de dente também. Face e tórax foram mais afetados", afirmou o médico ao Uol.

Elaine precisou de quase 80 pontos na boca, teve fratura no nariz e nos ossos que cercam os olhos. Também perdeu um dente e, segundo o irmão, pretende passar por cirurgia plástica quando estiver mais estabilizada.

Preso em flagrante, o agressor teve a prisão preventiva decretada na segunda (18) e está no Complexo Prisional de Benfica. Ontem, ele foi levado para o hospital psiquiátrico Roberto Medeiros, no Complexo Penitenciário de Gericinó, para passar por avaliação de sanidade mental. Em depoimento, Vinicius alegou surto psicótico e disse não se lembrar do ocorrido, mas a versão não convenceu os investigadores.