Empresária é presa por atropelar e matar mulher após briga em Goiânia

Uma empresária foi presa suspeita de matar uma mulher e feria outra ao atropelas as duas na madrugada da quinta-feira (21), em frente a uma distribuidora de bebidas em Goiânia (GO). Imanges de câmeras de seguranças mostraram Murielly Alves Costa, 27 anos, avançando com o carro para atropelar as vítimas.

Depois do atropelo, o carro, um Mercedez Benz, ainda invadiu um comércio próximo.

Segundo o G1 Goiás, o crime aconteceu depois que Murielly discutiu com Bárbara Angélica Barbosa, 30 anos, a vítima que morreu ainda no local.

Durante a briga, Bárbara pediu que Murielly fosse embora. A empresária então entrou no carro e deu ré, atingindo uma mulher. Bárbara foi tentar impedir que ela fugisse e também foi atropelada, segundo testemunhas. Depois dos atropelos, o carro bateu na parede de um açougue.

Bárbara chegou a receber atendimento no local, mas morreu ainda na calçada. A outra mulher atropelada foi atendida em um hospital da cidade, mas já recebeu alta.

Murielly fugiu, mas acabou presa por PMs em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Ela afirmou aos policiais que não se lembrava do que tinha acontecido.

A Polícia Civil investiga o caso.