Empresária Néa Vasconcelos, do salão Sá Marina, morre três dias após descobrir câncer

A empresária Néa Vasconcelos, que há 15 anos comandava o salão de beleza Sá Marina, na Pituba, morreu na manhã deste domingo (6), três dias após ter sido diagnosticada com leucemia aguda. Na última quarta-feira (2), após uma doação corriqueira de sangue veio a confirmação e a empresária já ficou internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Hospital Cárdio Pulmonar.

Em uma postagem no Instagram, feita ontem (5), Néa relatou a descoberta recente da doença e sua primeira noite na UTI. Citou “um encontro com Deus” e demonstrou fé para a sua cura. Destacou ainda seu ritmo de vida.

“Eu, que malho todo dia, me alimento super bem, faço exames periódicos, fiz check-up em novembro e estava tudo bem. Mas um sentimento e uma pergunta não fiz ao Senhor: pq eu??? Essa frase não existiu na minha mente. Deus me escolheu pra algo. Na verdade tive um encontro lindo com o Senhor na noite do dia 02, naquela UTI. Falei muito com Ele e ele falou ao meu coração. Os planos de Deus são infinitamente maiores que os nossos”, escreveu.



VEJA POSTAGEM:





Com informações do Alô Alô Bahia.