Empresária revela como driblou a crise ao apostar em cosméticos naturais

São 20 produtos de cosméticos naturais voltados para a pele no portfólio e, até o início do próximo ano, dois novos vão integrar a linha de cuidados com os cabelos. Enquanto muitas empresas amargaram com a pandemia, essa empresária viu o negócio crescer, especialmente no interior da Bahia, com a presença de representantes em diversas cidades.

Nas proximidades do Natal, a empresa tem investido em ma campanha que incentiva os consumidores a tomarem cuidado consigo e com as pessoas amada com presentes naturais, livres de substâncias que agridem o corpo ou o meio ambiente.

Estudante de engenharia química, Fernanda Brito, de apenas 24 anos, é a criadora da empresa de cosméticos naturais Bioescolha (@bioescolhacosmeticos). Apesar da pouca idade, a empreendedora tem planos ambiciosos e pretende expandir seu negócio para outras regiões de Brasil e para fora do país. Fernanda foi a convidada de Flávia Paixão na live Empregos e Soluções, dessa quarta-feira, no perfil do Jornal Correio (@correio24horas), no Instagram.

Fernanda Brito foi a convidada de Flávia para falar de empreendedorismo e sustentabilidade em uma época em que os consumidores estão mais exigentes e atentos (Foto: Reprodução)

Durante a live, a jovem empresária fez questão de desmistificar crenças como aquelas que dizem que ter o próprio negócio é sinônimo de ficar rico e ter mais tempo livre. “Na verdade, empreender vai exigir de você muita dedicação, afinal se não fizer, ninguém fará. Já o dinheiro não chegará tão rápido assim”, contou, ressaltando que dentro da empresa ela é responsável pela produção, o atendimento, a produção de conteúdos nas redes sociais, o financeiro e a logística de distribuição. Essa última parte, inclusive, foi descrita por Fernanda como um dos maiores desafios do empreendimento junto com o gerenciamento de estoque.

Superações

“Nunca fui excepcional em matemática no curso de engenhara e também não era na forma de me comunicar, mas precisei aprender e superar minhas limitações, me tornando blogueira da minha própria marca, pois isso empresta credibilidade junto aos clientes”, ensinou.

Fernanda também ressaltou que quem está empreendendo precisa analisar com muito cuidado as estratégias nas redes sociais, pois curtida não é sinônimo de boas vendas.

“Influencer também não é vendedor, então é preciso estar muito atento antes de contratar um influenciador, é preciso saber se o perfil dele tem relação com o seu produto, se o estilo de vida é compatível com a proposta presente no seu negócio, pois do contrário, é jogar dinheiro fora”, ensina.

Outra dica fundamental dada por Fernanda e reforçada por Flávia Paixão é a atenção ao cliente. Segundo a criadora da Bioescolha, a maioria dos produtos são feitos a partir da demanda da clientela e o retorno deles sobre o uso e a eficácia são fundamentais para a marca. “Apesar dos retornos serem sempre positivos, estamos muito atentas ao que pode ser aprimorado, aquilo que pode ser feito de uma melhor forma”, completa.

A jovem empresária lembra que o negócio surgiu do seu interesse por cosméticos e por ter percebido a oportunidade de trabalhar com produtos naturais (Foto: Reprodução)

Para quem quer começar o próprio negócio, a empresária aconselha: estude, batalhe e persevere. “Se puder contar com a experiência de alguém, vale a pena ouvir as dicas e não se deixar abater por comentários maldosos fantasiados de críticas construtivas”, finalizou.

A live Empregos e Soluções do Correio é realizada todas às quartas-feiras, às 18 horas, na página do Jornal Correio (@correio24horas), no Instagram.