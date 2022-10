Empresária trans compra concurso Miss Universo por R$ 107 milhões

O concurso de beleza Miss Universo, que já pertenceu ao ex-presidente dos EUA Donald Trump, agora é da empresária tailandesa trans Anne Jakapong Jakrajutatip. A milionária gastou US$ 20 milhões (cerca de R$ 107 milhões) para adquirir a empresa organizadora do concurso.

Com a aquisição, Anne JKN se tornou a primeira mulher a assumir a direção do concurso. Além de ser defensora dos direitos LGBTQIA+, a milionária é proprietária do grupo midiático JKN Global. Em seu país é conhecida por apresentar o reality show de moda "Project Runway".

Segundo a Forbes, a fortuna é estimada em US$ 170 milhões. Em comunicado à imprensa, a empresária disse que a compra é uma "soma forte e estratégica" ao portfólio da empresa.

Nas redes sociais, ela agradeceu aos fãs pelo apoio. "Muito obrigado a todos mais uma vez por suas mensagens gentis para mim e para a equipe JKN. Somos muito gratos por ter todos vocês como parte da nossa família UNIVERSO", escreveu.