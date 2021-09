Empresárias se juntam a chefs de cozinha e abrem padaria conceito no Horto Florestal

(Divulgação)

Mãe e filha Conceição e Karine vão investir numa moderna padoca no Horto

Karine e Conceição Queiroz, que comandam restaurantes badalados como Soho, Lafayette e Pepo, vão entrar no mercado de padarias. Até o começo do próximo ano, mãe e filha inauguram, no H. Mall - shopping de luxo que a família abriu recentemente no Horto Florestal – uma padoca que vai ganhar o nome de D´Pepo. A dupla de empreendedoras vai aproveitar o sucesso dos pães servidos no Pepo, que levam a assinatura dos chefs Peu Mesquita e Tulio D Mídio, para levar os produtos para o novo negócio.

(Divulgação)

Peu Mesquita vai levar sua expertise na fabricação de pães para a D´Pepo

Produção própria

A padaria, que ficará de frente para a Rua Waldemar Falcão, vai contar não apenas com o diverso cardápio de pães de fermentação natural como com outros produtos criados na cozinha do restaurante como geleias, molhos e outros itens de rotisseria. O projeto arquitetônico do espaço de pouco mais 32 metros quadrados, já está sendo desenvolvido por Ana Fernandes, da Gam Arquitetura. “Vamos trabalhar exclusivamente com produtos de fabricação própria”, promete Peu Mesquita.

(Divulgação)

Nara Amaral posa em frente a casa onde funcionará o bistrô

Bistrô na Saúde

E por falar em comida, a chef Nara Amaral, que movimenta o bairro da Saúde com o Di Janela, vai apostar numa nova casa. Até o final do ano, ela e o marido Luciano, que recentemente optaram por abrir o bar- restaurante apenas durante o dia, vai transformar o belo casarão onde vivem e que serve de base o Di Janela, num pequeno bistrô para receber sua clientela de forma mais intimistas durante a noite. A ideia é que a nova casa comece a funcionar até o final deste ano.

(Divulgação)

Licia Fabio vai comandar mais uma edição do Salvador Restaurant Week

Todos os bolsos

Licia Fabio abriu as inscrições para a 18ª edição do Salvador Restaurant Week, que este ano acontece de 21 de outubro a 21 de novembro. De acordo com a promoter, além da capital baiana, o evento que movimenta a gastronomia nacional, vai acontecer em 15 outras cidades brasileiras. Os restaurantes interessados em participar devem entrar em contato com a produção pelo e-mail rwssa@liciafabio.com.br

Letras na Colômbia

Um grupo de escritores baianos, que inclui Valdeck Almeida de Jesus, Cacau Novaes, Rita Pinheiro, Rosana Paulo, Marcos Peixe, Ubaldina Romero, Uali Castro Matos, Cristina Leilane Azevedo Fernandes, João Batista Bonfim Dantas, Lucas de Matos Santos, Paula Amalia Anias Rodrigues e Açucena de Lírio vai participar de um encontro literário na Colômbia. A 19ª edição do Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena das Índias, acontece entre os dias 22 e 25 de setembro de 2021. Por conta da pandemia, o evento este ano será online.

(Divulgação)

Médico Drauzio Varela vai participar de ive sobre planejamento familiar

Canal livre

Com palestra do médico Drauzio Varela e mediação da atriz Fabiana Karla, será aberto no próximo domingo (26), o Instituto de Planejamento Familiar (Ipfam). O objetivo do IPFAM é disponibilizar conteúdo técnico-científico com foco no planejamento familiar através de seus canais digitais. A live, que tem acesso gratuito, poderá ser acessada no link bit.ly/abertura-ipfam.

Livro aberto

A editora Caramurê inaugura, hoje, às 18h30, a sua Livraria Gourmet, na Rua Pernambuco, na Pituba, com uma programação virtual que inclui sarau literário e músical e outras atividades culturais. O espaço de Fernando Oberlaender e Márzia Chastinet fica no Madison Plaza.

(Divulgação)

Aleixo Belov lança novo livro sobre viagens

O velho e o mar

Escrito durante a pandemia, Minhas Viagens Com Outros Comandantes, o novo livro do velejador e engenheiro, Aleixo Belov, será lançado quinta-feira (23), às 18h, no Yacht Clube da Bahia. O evento, aberto ao público, faz parte das ações para a inauguração, em novembro, do Museu do Mar, criado pelo autor.

Aplauso

Para o Shopping da Bahia que vai cadastrar currículos de pessoas com deficiência e esclarecer dúvidas sobre benefícios aos quais têm direito. A ação faz parte da Semana da Diversidade e Inclusão

Vaia

Para o Itaú que teve lucro líquido de 7,56 bilhões no segundo trimestre de 2021, e anunciou o fechamento das salas de cinema que patrocinava no Brasil, incluindo em Salvador.