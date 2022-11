Empresário bate em carreta parada em bloqueio de rodovia e morre

O empresário Osmar Wichoki, de 56 anos, morreu na noite da segunda-feira (31) depois de bater o Ford Cargo Boiadeiro que dirigia em uma carreta parada em um bloqueio feito por manifestantes bolsonaristas na BR-364, em Várze Grande (MT).

Segundo o Uol, as primeiras informações são de que Osmar não notou o veículo parado por falta de sinalização adequada e acabou batendo de frente contra a carreta. Chovia no momento.

O empresário sobreviveu ao impacto inicial, ficando preso às ferragens. Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) trabalharam para resgatar a vítima, mas Osmar acabou morrendo ainda no local.

Osmar estava voltando para casa depois de trabalhar."Por causa desses protestos nojentos que estão acontecendo no país hoje, perdi meu irmão que foi meu pai. Meu irmão. Meu confidente. Meu herói. Meu orgulho. Meu tudo. Te admiro muito meu mano, saiba onde você estiver que você é e sempre sera o meu mano lindo. Infelizmente um caminhoneiro irresponsável com as luzes apagadas em um bloqueio, no escuro, sem sinalização nenhuma e debaixo de muita chuva, tirou a vida do meu irmão", escreveu a irmã dele, Elizete Pinto, em publicação no Facebook.

Elizete pediu que os manifestantes "tenham compaixão" e encerrem os protestos.

Osmar era diretor financeiro da Associação de Supermercados de Mato Grosso (Asmat). Ele deixa a mulher e dois filhos.

Os atos acontecem em vários estados por parte de eleitores de Jair Bolsonaro (PL), inconformados com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições. Alguns grupos pedem intervenção militar, defendendo um golpe no país.