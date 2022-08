Empresário brasileiro morre e deixa fortuna de R$ 2 bilhões para filhos; saiba mais

O empresário José Luiz Cutrale, de 76 anos, morreu em Londres, Inglaterra, na última quarta-feira (17). Segundo a nota da família, o bilionário faleceu por causas naturais. Ele era conhecido como o 'Rei da Laranja'. Com a exploração da fruta, o empresário conseguiu obter boa parte do mercado global com o Suco Citrico Cutrale.

Além do ramo alimentício, ele também conseguiu aumentar sua fortuna ao fazer sociedade com o Banco Safra e comprou a empresa americana Chiquita Brands por US$ 1,3 bilhão. José também tinha 20% da Coca Cola - FEMSA, empresa mexicana de bebidas parceira em distribuição da The Coca-Cola Company, onde o empresário era acionista no Brasil.

Com a morte de José, seus três filhos e seis netos irão tomar conta da fortuna dele e cuidar do legado das empresas. Desde 2006 que a família não mora mais no Brasil, já que José temia por sua segurança no país. Se mudaram para Londres, mas os filhos possuem residências em outras partes da Europa, como Suíça e Inglaterra.

José Luís Cutrale Júnior, de 49 anos, José Henrique Cutrale, de 48, e Graziela Cutrale, a caçula, de 46, emitiram um comunicado lamentando a perda do empresário.

"Pessoa de poucas palavras e grandes compromissos, de fácil trato, brilhante nos negócios, lutador incansável, nosso Pai pautou sua vida pela gentileza e respeito ao próximo, trabalho árduo, honestidade, humildade e discrição, valores esses que nos transmitiu, para que junto com seus seis netos perpetuemos o seu legado familiar e empresarial", diz um trecho.