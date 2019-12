Empresário coloca mansão à venda em Salvador por mais de R$ 10 milhões

Residência foi projetada pelo premiado Marcio Kogan (Foto: Divulgação)

Um famoso empresário baiano, que está de mudança para São Paulo, colocou sua casa à venda. Trata-se de um dos imóveis mais bonitos de Salvador, construído em uma área de 2.000m2, em um condomínio, em Ondina.

A residência, com projeto do renomado arquiteto Marcio Kogan, possui 690 m2 de área construída e é de altíssimo padrão, com novíssimos dispositivos que possibilitam a otimização do gasto de energia. O futuro comprador vai precisar desembolsar algo em torno de R$ 10.500.000,00 para finalizar o negócio. Apesar do “precinho”, alguns baianos já se interessaram.





Sabrina Santo (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Sabrina Sato vai passar o Réveillon em Itacaré

Sabrina Sato aceitou o convite do empresário José Victor Oliva e vai passar a virada do ano no Réveillon N1, em Itacaré, no Sul da Bahia. Ela chega por lá, com toda a família no dia 28 de dezembro. Sabrina ficará hospedada no Txai Resorts, que possui bangalôs e residências em uma antiga fazenda de coco, cercada pela Mata Atlântica.





Bahia ganha agência voltada ao turismo de luxo

A Receptur chega à Bahia com o objetivo de transformar e revolucionar o modelo de servir no segmento de Turismo de luxo regular. A partir deste mês, já estarão disponíveis os primeiros roteiros, incluindo os destinos Salvador, Morro de São Paulo, Litoral Norte e Chapada Diamantina.

Os visitantes poderão escolher entre serviços regulares ou privativos, com a opção de personalizar o roteiro. A agência trabalha ainda com um amplo menu de serviços, que inclui hospedagem, passeios, traslados e grupos especiais de lazer ou corporativo.





Danuza Leão (Foto: Reprodução/Redes Socias)

Outros tempos

A escritora Danuza Leão não faz mais parte da equipe da Revista Ela, de O Globo. A sua última crônica foi publicada no domingo, 24 de novembro. “De uns tempos para cá, percebi que estava me autocensurando. Sem liberdade, não dá para fazer nada”, explicou Danuza em matéria para o site Lu Lacerda. Em conversa com o Alô Alô Bahia, Danuza afirmou que não tem planos de aparecer em Salvador, cidade que adora, e onde, por dois verões, alugou uma casa de praia na Pituba. Danuza também já esteve na cidade, a convite do então governador Antonio Carlos Magalhães, para prestigiar a reinauguração do Teatro Castro Alves.

Depois do evento, houve um fantástico jantar e todos os baianos ilustres estavam presentes – inclusive, João Gilberto, Caetano Veloso e Maria Bethânia, que havia se apresentado na ocasião. Danuza, que na época escrevia para o Jornal do Brasil, veio fazer a cobertura.





Sem fronteiras



Marca baiana de móveis de luxo, com lojas espalhadas por todo o Brasil, Estados Unidos, México e Panamá, a Tidelli está participando da 15ª edição da Design Miami, uma das mais importantes feiras de design do mundo, que começou ontem e segue até domingo, em Miami, na Flórida. Por lá, em parceria com o Atelier Marko Brajovic, a Tidelli apresenta uma instalação de grandes proporções que leva a força da biodiversidade brasileira representada pelos manguezais da Amazônia.





Thiago Mansur e Paulo Velloso (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Aumenta o som!

O JetLag Music, formado pelos DJs Thiago Mansur e Paulo Velloso, vai desembarcar em Salvador. Por aqui, o projeto musical fará show especial no Natal da boate Doca, que irá rolar no dia 24 de dezembro, a partir das 23h59, na Bahia Marina. A Doca, que foi inaugurada recentemente, tem previsão de funcionar durante três meses.



Caruru

A empresária Rosa Cerviño promove hoje, às 17h, o seu tradicional caruru em homenagem a Santa Bárbara. O evento, apenas para convidados, será realizado na loja Quatro Estações, na Alameda dos Umbuzeiros, em Salvador.



Maria Lynch (Foto: Divulgação)

Maria Lynch ganha exposição em Portugal

A multiartista Maria Lynch vai ganhar exposição em Marvila, bairro descolado de Lisboa, com abertura nesta sexta-feira. A mostra transita entre telas em grandes formatos, instalações com espelhos e perfomances sonoras, tudo saído do universo onírico da carioca de 38 anos.

Intitulada Passes, a individual é resultado de uma residência de quatro meses na capital portuguesa, fruto do convite da Wozen, um estúdio-galeria comandado por brasileiros.

Vale lembrar que a obra de Maria Lynch é representada em Salvador, com exclusividade, pela Roberto Alban Galeria.





Confraternização

O empresário João Carlos Paes Mendonça recebeu convidados, ontem, para sua tradicional confraternização natalina. O almoço aconteceu em um de seus shopping centers, o RioMar, em Fortaleza.