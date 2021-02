Empresário conta como tentar driblar crise durante a pandemia

Com apenas 15 anos, Rodrigo Bouzon estudava pela manhã e trabalhava à tarde e nos finais de semana com ações promocionais e eventos. Aos 17 anos era promoter de balada, aos 21 tinha a própria empresa de eventos. A precocidade teve dois lados: o fez conhecer muita gente, especialmente empresários que o contratavam; e o fez precisar lidar com muitas ‘rasteiras’. “São processos naturais da vida, com as rasteiras você aprende e amadurece. Hoje, quem me deu rasteira quer trabalhar comigo”, diz.

No meio da pandemia, junto com seus sócios, abriu Baía Sunset Bar, que consiste numa experiência de bar voltada para o pôr do sol. “A proposta é aproveitar não só a noite, mas como o dia e as belezas naturais de nossa cidade”, diz.

A iniciativa que era o resultado dos anos de experiência no meio não foi bem aceita inicialmente, especialmente nas redes sociais, quando o empreendimento passou por tentativas de cancelamento. “Algumas pessoas entenderam que íamos produzir eventos convencionais, com presença maciça, mas, na verdade, queríamos apenas abrir o bar, seguindo protocolos e, mesmo falando sobre tudo isso, as pessoas preferiram interpretar de outra forma”, conta.

As crises enfrentadas e superadas, as iniciativas empreendedoras numa fase onde os jovens devem se preocupar com os estudos, a luta por uma formação qualificada e a desistência da carreira no direito