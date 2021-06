Empresário de Salvador é morto durante assalto em Porto Seguro

O empresário Bruno Alessandro Solla Cerqueira, 42 anos, foi morto em um assalto na cidade de Porto Seguro, no Sul da Bahia, na noite dessa terça-feira (29). Bruno é natural de Salvador e já foi candidato a vereador, em 2008.

Segundo informações da Polícia Civil, ele foi golpeado por uma arma branca, e teve seu veículo Volkswagen/Amarok roubado pelos suspeitos. O crime aconteceu na BR-367 na Orla Norte.

A Polícia Militar informou que policiais do 8º Batalhão foram acionados via Cicom logo após receberem informações sobre um homem encontrado ferido. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a vítima e constatou que ela não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, a autoria e motivação ainda são desconhecidas. Foram solicitados guias de perícia e remoção do corpo e testemunhas já estão sendo ouvidas.