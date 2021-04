Empresário do futebol é alvo da polícia por sonegação fiscal

A residência de um empresário do ramo do futebol no Corredor da Vitória, em Salvador, foi alvo do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) na manhã desta sexta-feira (30). Foi cumprido um mandado de busca e apreensão.

A ação foi em apoio a Divisão de Combate à Corrupção e a Fraudes da Polícia Civil de Minas Gerais.

As buscas fazem parte de uma operação nacional que investiga sonegação fiscal. "Importante cooperação visando contribuir com a apuração desenvolvida pela Polícia Civil de Minas Gerais” informou o diretor do Draco, delegado José Bezerra Alves Júnior.

Dentre os materiais apreendidos na residência do alvo investigado, há aparelhos eletrônicos e documentos.