Empresário do Luva de Pedreiro nega rescisão de contrato: 'vigência até 2026'

O empresário Allan Jesus, dono da ASJ Consultoria, foi às redes sociais na noite desta quarta-feira (22) para comentar as notícias de que Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, teria rescindido seu contrato de agenciamento.

De acordo com a coluna de Léo Dias, o jovem influenciador já estaria sendo agenciado por uma outra equipe, que inclusive descobriu que suas contas bancárias estão praticamente zeradas.

"É com absoluta perplexidade e profundo lamento que a ASJ, empresa com vasta expertise no segmento de marketing esportivo, recebe algumas notícias publicadas na imprensa - que infelizmente destacam informações levianas, apuradas de forma seletiva, sem compromisso algum com a verdade dos fatos", disse em comunicado.

De acordo com o empresário, a ASJ e o Luva possuem um contrato com vigência até o ano de 2026.

"Se algumas das partes desejar efetivamente rescindir o contrato vigente, além de respeitar a forma acordada para tanto, deverá comunicar a outra oficialmente de sua decisão", acrescentou.

O empresário relata ainda não ter recebido nenhuma espécie de comunicação formal a respeito de uma rescisão contratual. E que se de fato houver um novo agenciamento da carreira de Iran poderia configurar como quebra de exclusividade.

Allan ainda se disponibilizou a abrir "a que de direito" todos os contratos, documentos, extratos e o que mais for necessário".

O empresário, no entanto, não comentou sobre acusações a respeito das contas bancárias do Luva de Pedreiro.