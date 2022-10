Empresário do Maranhão aposta na vitória de Lula e fatura R$ 1,5 milhão

O empresário Artur Vieira Filho, de Grajaú, no Maranhão, faturou cerca de R$ 1,5 milhão em apostas com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições. Ele desafiou apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) e levou a melhor.

Entre as apostas de Artur, está um terreno de R$ 800 mil, uma Hilux, cavalos de até R$ 80 mil e cabeças de gado.

Com o resultado do segundo turno, Artur publicou comemorações nas redes sociais. "Apresento a vocês o mais novo milionário do pedaço", escreveu.

O empresário disse em entrevista ao portal Metrópoles que resolveu apostar na vitória de Lula porque ele foi o "melhor presidente" durante seus oito anos de governo.

A maior aposta feita por ele foi justamente valendo uma fazenda de R$ 800 mil. "Amanha nós vamos nos encontrar para transferir o terreno", diz.