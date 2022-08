Empresário é acusado de divulgar fake news de ataques a tiros em Eunápolis

Um empresário foi levado à delegacia e precisou assinar um termo circunstanciado de ocorrência depois de divulgar áudios falsos espalhando pânico na população de Eunápolis, no extremo-sul da Bahia, segundo a Polícia Civil.

O homem de 50 anos foi detido nesta quarta-feira (24) depois de espalhar imagens de três homens mortos com mensagens de áudio falando do crime, que não aconteceu na cidade. Ele foi localizado por investigadores da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

“Em áudios enviados ontem, o homem dizia para as pessoas não saírem de casa, citando uma série de bairros, anunciando falso ataque a tiros e informando que outros eventos da mesma natureza ocorreriam na cidade”, explicou o coordenador da 23ª Coorpin, delegado Moisés Damasceno.

O empresário, que não teve nome divulgado, será autuado pela contravenção penal prevista na lei para quem provoca alarme, anunciando "desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto". A pena prevista é de quinze dias a seis meses de prisão, além de multa.