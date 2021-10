Empresário é filmado dançando enquanto dirige e bate Porsche de R$ 400 mil

Vídeos com dancinhas ao volante ficaram populares nas redes sociais, mas para o empresário Ciro Thiago Neto, de 26 anos, a brincadeira não acabou bem. Ele acabou perdendo o controle da direção e bateu o veículo de luxo que dirigia. O caso aconteceu em São José do Rio Preto, a 440 km de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (30).

O Porsche Macan avaliado em cerca de R$ 400 mil, colidiu contra o muro de um condomínio de luxo. De acordo com a ocorrência, por volta das 3h, uma equipe da Guarda Civil Municipal que fazia patrulhamento pela avenida Sebastião Tavares da Silva ouviu um barulho e percebeu que um veículo que vinha logo atrás havia se envolvido em um acidente.

Ciro era filmado pelo passageiro do carro no momento do ocorrido. Nas imagens, ele aparece dançando ao som de uma música enquanto dirigia a 138 km/h na avenida, muito acima da velocidade permitida de 60 km/h.

Em relato à polícia, o empresário afirmou que voltava de uma confraternização, quando tentou fazer uma curva e perdeu o controle da direção. Ele confessou ter ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a realizar o exame para medir a dosagem alcoólica no sangue.

O advogado Edgard Navarro Cais, responsável pela defesa de Ciro, negou que ele estivesse embriagado no momento da batida. Segundo ele foi um acidente.

"Na delegacia, foi realizado exame clínico para embriaguez, por médico legista, o qual constatou que meu cliente não estava embriagado. Diante disso, a autoridade policial registrou os fatos com a natureza de não criminal, liberando ele", afirmou o advogado.

Tanto o motorista quanto o passageiro não tiveram ferimentos.