Empresário é liberado um dia após ser sequestrado em estrada na Bahia

Um empresário de Casa que foi sequestrado na segunda-feira (21) foi liberado na noite da terça-feira (22). Os bandidos já tinham pedido resgate à família da vítima, mas a polícia diz que ele foi solto sem ferimentos após negociação.

Antônio da Costa e Silva, conhecido como Antônio da Sibem, estava em uma caminhonete S-10 na BR-235, no sentido Remanso, quando foi interceptado por criminosos. Segundo relatos, eram dois homens armados que também estavam em uma caminhonete. A mulher que estava com ele no carro foi deixada para trás pelos bandidos, que fugiram com o empresário, levando também o carro, que foi achado posteriormente pela Polícia Militar.

“Quando fomos informados pela acompanhante do homem que foi amarrada e deixada na estrada e conseguiu ajuda, fomos em busca de pistas. Os sequestradores entraram em contato por ligação telefônica para os familiares solicitando dinheiro para a entrega”, diz o delegado titular de Casa Nova, Arnóbio Dionísio Soares.

(Foto: Reprodução)

A Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/ Norte) foi acionada para ajudar na negociação com os bandidos. “A vítima foi liberada na quadra E, bairro Vila Azul, sem qualquer pagamento de resgate. O homem estava com sua integridade física preservada. Já os sequestradores conseguiram fugir”, diz o delegado.

A vítima, familiares e testemunhas já foram ouvidos. Os sequestradores estão sendo procurados. O crime abalou os moradores da cidade, onde Antônio é conhecido pelo envolvimento com a comunidade.