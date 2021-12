Empresário e mais 6 pessoas são presas na Bahia por roubo de carga e desmanche de caminhões

Um empresário suspeito de chefiar de chefiar uma quadrilha de roubo de cargas e desmanche de caminhões foi preso com mais seis pessoas durante uma operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal em parceria com a Polícia Civil da Bahia e Polícia Militar da Bahia (PM), através da equipe Rondesp. As prisões ocorreram na tarde da última quinta-feira (16).

As atividades foram iniciadas após os PRFs receberem a informação de que um veículo de carga, carregado de farelo de soja e que tinha sido roubado no último dia 12, encontrava-se no anel viário, BR-116, saída para o município de Anagé. As equipes então deslocaram-se para o local indicado por volta das 12h, e avistaram um galpão. Com a aproximação dos agentes, dois suspeitos tentaram sem sucesso evadir da fiscalização.

Após conter os homens e adentrar o galpão, os policiais observaram dois caminhões sendo desmanchados, um guincho carregado com um cavalo trator também desmontado, identificado posteriormente como veículo roubado na BR 242, além de um caminhão carregado com várias peças e um Jammer( equipamento que gera sinal em uma ou mais frequências de comunicação, podendo desta forma bloquear a frequência do rastreador).

Indagado pela equipe, um dos suspeitos relatou quem era o proprietário do estabelecimento, informando ainda que as peças que estavam no caminhão eram oriundas de outro galpão e provenientes de origem ilícita. Ao verificar o segundo galpão indicado, os policiais encontraram dois reboques roubados no dia 29/11 na BR-251 em Minas Gerais carregados de ração animal no valor de R$ 321.066,43, um motor objeto de ação criminosa e seu respectivo reboque, dois semi-reboques sem identificação, ambos com os chassis cortados, um implemento de caminhão e um pneu novo, 275/80.

Aos policiais, os envolvidos apontaram que o responsável por toda ilicitude era um empresário da região, responsável por um estabelecimento comercial. Os policiais se dirigiram até o estabelecimento comercial e, diante da presença deles, o empresário tentou fugir da fiscalização, contudo a Strada conduzida por ele foi alcançada e no seu interior encontrado quatro notebooks, duas chaves mixer, um tablet, um Jammer, um multímetro Kikari, três Scanner’s e duas maletas. Além de um motor que foi dispensado pelo suspeito mas localizado pelos policiais

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Judiciária local onde serão adotadas as medidas cabíveis. Segundo informações da PRF, a Operação está relacionada a uma ocorrência que ocorreu no último dia 11, quando em outra ação conjunta, as equipes apreenderam um veículo de carga desmontado, roubado dias antes em Minas Gerais. As peças, inclusive a cabine, estavam em cima de um caminhão para serem transportadas.