Empresário é morto a marretadas por funcionário no interior da Bahia

Um empresário foi encontrado morto em Eunápolis, no interior da Bahia, na noite do último sábado (12). Um adolescente de 17 anos se apresentou como autor do crime, na companhia de um advogado na manhã desta segunda-feira (14).

Israel Quirino dos Santos foi vítima de golpes de marreta, no bairro Dinah Borges, segundo a Polícia Civil. O Samu foi acionado e constatou que a vítima, de 50 anos, não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o coordenador da 23ª (Coorpin/Eunápolis), delegado Moisés Damasceno, o crime ocorreu durante uma discussão na casa da vítima. “Ele é ex-funcionário da vítima e informou que foi ao local cobrar um valor que o empresário lhe devia, quando usou uma marreta que encontrou no imóvel”, detalhou.

Identificado pelos investigadores, após análise de imagens transmitidas pela vítima via chamada de vídeo com a esposa, o adolescente admitiu o crime.

O Inquérito Policial será concluído e remetido ao Ministério Público Estadual, para embasar a representação pelo ato infracional, perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Eunápolis.