Empresário é morto a tiros em emboscada em Itabuna; vídeo flagra ação

O empresário Afonso Rosa Barretto, de 36 anos, foi vítima de uma emboscada em Itabuna, cidade no sul da Bahia. O crime aconteceu na Rua I, no bairro de Mangabinha, na noite desta quarta-feira (3).

De acordo com informações da Polícia Civil, Afonso dirigia seu carro, um Hyundai HB20, e levava um amigo no carona, quando foi morto. Imagens de uma câmera de segurança no local flagraram a cena.

No vídeo, Afonso aparece chegando na rua e estacionando o carro. No local, uma dupla de criminosos já estava dentro de outro veículo, com faróis apagados, aguardando a chegada do empresário. Segundos após o empresário estacionar o carro, um dos homens desce rapidamente do banco do carona do carro que estava esperando no local e começa a atirar diversas vezes.

Assustado, Afonso ainda tenta fugir do local, mas se fere com os tiros e acaba perdendo o controle do veículo e se chocando contra o muro de um estabelecimento comercial. O criminoso segue atirando e seu comparsa chega a se aproximar com o veículo, para dar uma nova arma cheia de munição e garantir a execução. O bandido então troca as armas e segue atirando até matar Afonso. Em seguida, a dupla foge do local.

Após a fuga, o amigo de Afonso saiu correndo em busca de ajuda. Ferido com um tiro de raspão na mão, o homem foi socorrido e recebeu atendimento em um hospital da região. Ele prestará depoimento nesta quinta-feira (4).

O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios de Itabuna. A autoria e a motivação são apuradas pela unidade especializada.