Empresário é morto em assalto a sua coleção de armas em PE

Mário Gouveia Cavalcanti Junior teria reagido à investida criminosa e trocado tiros com os bandidos (Foto: Reprodução)

Um empresário dono de um parque aquático morreu após um assalto à sua residência no município de Paudalho, Zona da Mata de Pernambuco, na madrugada desta terça-feira (23).

De acordo com a Polícia Civil, Mário Gouveia Cavalcanti Junior, 79 anos, que guardava um arsenal em casa, teria reagido à investida criminosa e trocado tiros com os bandidos. Segundo a polícia, a coleção de armas era o alvo dos criminosos.

Cerca 15 a 20 homens invadiram o local, onde também funciona o Parque Aquático Águas Finas do qual o empresário era dono.

Além de Mário Gouveia, no momento do assalto, a esposa dele e dois funcionários estavam na residência, mas não se feriram.

O empresário chegou a ser levado para um hospital particular do Recife, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Instituto de Criminalística (IC) foram acionadas e já deram início às investigações.

Carro encontrado

A polícia encontrou, na manhã desta terça-feira (23), um carro no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, que pode ter sido usado no assalto.

De acordo com a perita do Instituto de Criminalística (IC) Vanja Coelho, no veículo foram encontradas manchas de sangue e papel higiênico, além muitas marcas de terra no piso do automóvel, o que indica que os criminosos podem ter usado o carro durante a ação em Aldeia.

Apesar dos indícios, só a investigação poderá confirmar se o veículo foi usado no assalto. A polícia não irá pronunciar sobre o caso.