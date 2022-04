Empresário é preso no Extremo Sul da Bahia por dirigir carro de luxo roubado

Um empresário foi preso em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, na manhã desta quinta-feira (15), após a Polícia Rodoviária Federal (PFR) ter parado o carro que ele estava dirigindo e constatar que o veículo foi roubado em 2019 no estado do Rio de Janeiro. O homem foi preso pelo crime de receptação.

Por volta das 10h30, os policiais rodoviários realizavam policiamento preventivo de acidentes na altura do quilômetro 720 da BR-101 e ao pesquisar a placa do veículo, notaram que os caracteres de identificação não eram reconhecidos no banco de dados. O automóvel Honda/WR-V com ocorrência de roubo registrada em outubro de 2019 no Rio de Janeiro passou por vistoria e os policiais confirmaram que os itens de identificação veicular apresentavam adulterações.

Aos policiais, o motorista de 46 anos que reside em Teixeira de Freitas, também localizada no extremo sul da Bahia, relatou que pegou o automóvel emprestado de um amigo. Ele disse também que seguia para a cidade turística de Porto Seguro, no sul do estado.

A princípio, foi constatado que o homem cometeu o crime de receptação do art. 180 do Código Penal. A ocorrência foi apresentada à autoridade de plantão da Delegacia de Polícia Civil em Eunápolis, para lavratura do flagrante e demais procedimentos da investigação.