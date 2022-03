Empresário, esposa e mais dois familiares morrem em acidente de carro na Bahia

O empresário Roberto Carlos Piccoli Xavier, 55 anos, a esposa Elvira Garcia Xavier Romeiro, 54, e mais dois familiares morreram, na manhã deste domingo (6), após o carro em que eles estavam sair da pista e capotar em uma ribanceira de 40 metros, na BR-101, no extremo sul da Bahia. As outras duas vítimas são Cleuza Garcia Gomes, 60, que era irmã de Elvira, e o genro do casal, Gabriel Soares Barcelos, 20.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo estava no km 908, sentido Teixeira de Freitas x Linhares, a cerca de 12 quilômetros do distrito de Posto da Mata, município de Nova Viçosa. A causa do acidente ainda é desconhecida, mas, de acordo com a corporação, investigações iniciais apontam que os pneus do veículo estavam em condições ruins de uso. A PRF informou que o acidente foi registrado por volta das 6h e que as quatro pessoas estavam em um carro modelo Jeep Compass, conduzido pelo empresário Roberto Xavier

Roberto e Elvira atuavam no comércio de Eunápolis no setor de móveis e decorações e eram proprietários das empresas Stylus Móveis, Rimo e Decorart. Cleuza Garcia também era empresária e trabalhava com o marido na loja Só Colchões, em Eunápolis. Ainda não há informação sobre local e horário de velório e enterro. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Eunápolis (CDL) emitiu uma nota de pesar. "A CDL Eunápolis está de luto não somente pela ausência, mas também pela perda deste grande empresário e dos amados cidadãos eunapolitanos"

Roberto e esposa Elvira ((Reprodução/redes sociais)) Gabriel e a namorada, filha de Elvira e Roberto ((Reprodução/redes sociais)) Carro destruído após o acidente ((Divulgação/PFR)) Cleuza e o marido ((Reprodução/redes sociais)) Ribanceira onde o carro capotou ((Divulgação/PRF))