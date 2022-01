Empresário foi preso em mansão que pertenceu a Bell Marques; veja fotos

A mansão em Lauro de Freitas na qual foi preso em flagrante o empresário alvo da Operação Looping, liderada pela Polícia Civil do Distrito Federal, já pertenceu ao cantor Bell Marques.

Embora não seja do artista há mais de 20 anos, a propriedade, avaliada em R$ 6 milhões, não perdeu o prestígio ao longo do tempo, e estava sendo negociada para as gravações do reality show De Férias com o Ex, produzido pela MTV.

Além da propriedade, o investigado é dono de um iate avaliado em R$ 900 mil.

Veja fotos do local:

(Reprodução) (Reprodução) (Reprodução) (Reprodução) (Reprodução) (Reprodução) (Reprodução) (Reprodução)

A mansão fica localizada em Vilas do Atlântico e possui 9 quartos, dos quais 7 são suítes, além de 10 banheiros, em uma área de 1600 m², de acordo com anúncio feito em site de aluguéis imobiliários. O valor para passar uma temporada na propriedade é de R$ 50 mil.

Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão no imóvel na manhã desta terça-feira (25). Foi apreendido um revólver calibre .38, sem registro, o que resultou na prisão em flagrante do empresário.

A investigação apura atividades de um grupo criminoso que fraudava procurações e escrituras de terrenos de alto valor imobiliário.

O preso foi encaminhado para o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), onde segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.