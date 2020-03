Empresário infectado zombou de equipe de saúde em Trancoso

O empresário cearense Cláudio Henrique do Vale Vieira que veio para a Bahia mesmo infectado com o coronavírus debochou da equipe de saúde que o encontrou na praia de Trancoso, no Sul do estado. Ao ser abordado pelos agentes, segundo o governador Rui Costa, ele teria dito: ‘o que é que um banho de mar não resolve? Mata qualquer vírus’. Rui afirmou que o Estado irá processar o empresário por atentado à saúde pública.

Ele só colocou uma máscara de proteção após a equipe de saúde ameaçar chamar a polícia. "Ela (a agente) já tinha pedido para ele colocar a máscara e ele fez deboche. O que isso mostra a todos nós é que só há um meio de conter atitudes criminosas como essa, é criar o constrangimento social", disse Rui.

De acordo com o governador, o empresário participou do casamento de influencer Marcella Minelli, em Itacaré, e foi para São Paulo. Lá, deu entrada no Hospital Albert Einstein com suspeita da Covid-19. O resultado dele deu positivo e o empresário foi indicado a ficar sob quarentena.

Ao invés disso, pegou seu jatinho com amigos e voltou para Trancoso. "(Ele) Chama oito pessoas para trabalhar na casa dele, para servir ele e os amigos dele, e uma das pessoas que estava trabalhando ouviu, ele, já bebendo, conversando, dizendo que tinha feito o exame e confirmado para a doença", contou Rui. Cerca de 16 pessoas que tiveram contato com o empresário estão sendo monitoradas.

De acordo com Rui, um dos funcionários - não necessariamente aquele que é o 10º infectado pelo coronavirus - esperou o empresário sair da casa e ligou para a Secretaria da Saúde, informando o caso. O cearense tinha deixado o exame positivo em cima de uma mesa e o funcionário o fotografou. "Isso é crime. Isso é colocar as pessoas em condições de risco", afirmou o governador.

Não se informe com fake news! Clique nesse link e tenha acesso 24h a notícias sobre o coronavírus atualizadas, apuradas e confirmadas pelo jornal CORREIO. http://bit.ly/TudoCoronavirus

*Com informações do repórter Gil Santos.