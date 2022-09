Empresário Ipe Palhares morre aos 52 anos na Bahia

Morreu no último sábado, 10 de setembro, o empresário Antonio Felipe Peixoto de Castro Palhares. Ele estava em Trancoso, na Bahia, quando sofreu um infarto fulminante. Antonio Felipe estava com a namorada Fernanda Quentel,. Ele deixa dois filhos: Antonio Felipe e Jaqueline, frutos do casamento com Andrea de Melo Silva. O velório foi nesta segunda-feira (12), na Igreja do Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Pat Quentel, sócia diretora da CasaCor Rio e mãe de Fernanda, o homenageou: “ Ipe querido, que você siga na luz. Obrigada por todo carinho e amor que você deu a nossa FEQ. Você vai estar sempre nas nossas lembranças e no nosso coração”.

O empresário, que atualmente comandava a Maison du Vin, fazia parte do tradicional clã dos Peixoto de Castro, outrora um dos mais ricos do país. A família chegou a ser dona de um banco e da Refinaria de Manguinhos. Alô Alô Bahia lamenta o ocorrido e transmite seus sentimentos à família.

