Empresário morto em pousada de Amaralina é enterrado

Sob forte comoção, os familiares e amigos do empresário e escritor encontrado morto em uma pousada no bairro de Amaralina, em Salvador, se reuniram no Cemitério Campo Santo, nesta quarta-feira (21), para prestar as últimas homenagens à vítima.

Aqueles que conviviam com Roberto Neri Franco Lôpo, o descrevem como uma pessoa "boa, gentil e simpática". No velório, a presença de dezenas de pessoas na Capela 8 do cemitério, tornava a afirmação incontestável.

Abalados pela morte trágica e ainda rodeada de mistérios, a família preferiu não conversar com a imprensa, nem permitiu a presença da equipe. No entanto, sem se identificar, uma antiga colega de trabalho de Roberto contou à reportagem o quanto ele era querido, e lamentou as circunstâncias do falecimento do amigo.

"Ele era um trabalhador nato, amado por todos que o conheciam. Também era bom, esbanjava simpatia e gentileza. É triste saber a maneira trágica como tudo aconteceu. A família era muito importante para ele. Agora, estão todos muito tristes e arrasados", lamenta.

Além de empresário e escritor, a vítima era corretor de imóveis, palestrante e hipnoterapeuta. Ele deixa uma esposa e duas filhas, além do pai, a quem chamava de “carente predileto” com frequência nas redes sociais. Durante o cortejo, todos eles seguiram atrás do caixão. Às 14h, o corpo do empresário foi enterrado.

Causa da morte

As circunstâncias da morte de Roberto Lôpo, 57 anos, ainda são apuradas pela Polícia Civil (PC). Na segunda-feira (19), ele foi encontrado sem vida e com um ferimento na cabeça, dentro de um quarto na pousada Mar Aberto, em Amaralina.

A vítima estava acompanhada de um casal, que fugiu e é procurado. Ontem (21), os suspeitos foram identificados através de imagens de segurança da pousada e, se não forem presos em flagrante, terão a prisão solicitada à Justiça. Nesta quarta (21), a PC informou que "diligencias estão em curso" e, por isso, ainda não há atualizações sobre as buscas.

A identidade do casal não foi divulgada, assim como o motivo do assassinato, que segue em investigação. A 1ª DH/ Atlântico está responsável pela apuração e já ouviu testemunhas. Na noite ontem (20), o gerente do local foi até a delegacia para prestar mais esclarecimentos.

Questionada se a dupla chegou a roubar objetos pessoais da vítima, a Polícia Civil comunicou que “detalhes da apuração não podem ser divulgados para não interferir no andamento do caso”.

Suspeita

Amigos próximos ao empresário apontam que o assassinato se trata de um golpe. A suspeita é que Roberto tenha ido ao local para fazer atendimento como hipnoterapeuta e caiu em uma armadilha articulada pelo casal para aplicar o "golpe do pix" - quando criminosos prendem a vítima e a obrigam a transferir dinheiro.

Outra suspeita é que Roberto teria ido ao local para se encontrar com uma mulher. Amigos não negam a possibilidade, mas desconfiam da versão, dado que a vítima era casada e geria, com a mulher, a imobiliária GP Salvador Imóveis LTDA. O casal estava junto há mais de 15 anos.

“Ele se mostrava bastante fiel e tinha uma relação muito íntegra. Desconheço qualquer possibilidade de se relacionar fora do casamento, ainda mais com uma prostituta. Ele tinha muitas habilidades, fazia hipnoterapia e normalmente atendia gratuitamente. Como era empresário, ele fazia muito de forma caridosa”, afirma o amigo de Roberto, o empresário Marco Medeiros.

Ele ainda ressalta que Roberto praticava boxe e karatê, tendo habilidades de defesa. Em conversa com o CORREIO, outros colegas falaram sobre a convivência que tinham com a vítima.



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro