Empresário preso morava de aluguel há sete meses em ex-mansão de Bell Marques

O empresário que foi preso em flagrante em uma mansão localizada em Lauro de Freitas, na manhã desta terça-feira (25), não era dono do imóvel. Ele, que foi identificado como Paulo e é natural de Goiás, alugou a casa pelo período de um ano e vivia no local com a esposa. O contrato foi assinado há sete meses, em junho do ano passado.

Paulo foi preso por policiais civis da Assessoria Executiva de Operações de Polícia Judiciária (AEXPJ), após cumprimento de mandado de busca e apreensão. A ação faz parte da Operação Looping, liderada pela Polícia Civil do Distrito Federal, e contou também com o suporte da Coordenação de Operações Especiais (COE).



A mansão está localizada no bairro de Villas do Atlântico e é avaliada em R$ 6 milhões. O imóvel em estilo colonial foi do cantor Bell Marques e hoje é do empresário baiano e ex-candidato à prefeitura de Lauro de Freitas, Mauro Cardim. Mauro alugou a mansão para Paulo por um ano. “A casa está alugada desde agosto do ano passado. Ele nunca atrasou uma locação. Antes de fazer a locação, levantei todas as informações dele e da empresa e não vi nada que desabonasse a conduta”, disse Mauro.



A propriedade está localizada na Rua Praia do Leme, que dá acesso à Barraca Aruana. Paulo mora no local com a mulher e dois filhos pequenos – uma menina de cinco anos e um garoto de nove anos. Uma vizinha disse que o casal é de pouca conversa e, apesar de toda reserva, Paulo falou com ela no último sábado. “Ele me ligou para reclamar do barulho da reforma de minha casa. Eu não estava no imóvel e ele primeiro pessoalmente reclamou com o meu pedreiro. Depois me ligou, se identificando, falando do barulho e então parei a obra”, disse ela.



A moradora falou que há três meses a mansão foi palco de algumas festas, com direito a bandas. “Não foi um festão, como acontece algumas casas alugadas por aqui. Acho que havia entre 12 e 15 pessoas. Era algo para as crianças. Foi na área externa”, contou.



Um outro vizinho disse que nunca “trocou uma palavra” com Paulo. “Não que eu não queira, pois acho que ninguém é melhor que ninguém e todo mundo precisa de todo mundo, mas ele passava de carro e não falava. Se não estou enganado, desde que Bell (Marques) vendeu a casa, ele (Paulo) é a única pessoa, entre as demais que já alugaram o imóvel, que passava sem falar”, relatou.



O empresário preso na Operação Looping aluga uma mansão para o cantor sertanejo Zé Felipe e a sua esposa, a influenciadora digital Virgínia Fonseca. “Ele é nosso inquilino aqui e lá, em Goiás, o filho de Leonardo é inquilino dele”, disse Mauro Cardim.

A propriedade fica num condomínio de luxo em Goiás. Não há nenhuma ligação entre o cantor sertanejo e a influenciadora digital com os crimes cometidos pelo empresário goiano.



Operação

Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão no imóvel na manhã de terça-feira (25). Foi apreendido um revólver calibre 38, sem registro, o que resultou na prisão em flagrante do empresário. A investigação apura atividades de um grupo criminoso que fraudava procurações e escrituras de terrenos de alto valor imobiliário.



Um morador disse que os policiais arrombaram a porta da mansão. “Chegaram às 4h e usaram uma ferramenta que facilitou para que eles (policiais) conseguissem empurrar a porta com os pés e entrar”, relatou. O dono da propriedade, Mauro, disse que entrar com ação de dados morais contra à polícia. “Não precisa daquilo tudo. Havia um caseiro. Era só pedir que ele abriria. Vários itens de dentro da casa foram danificados ou quebrados. Estou catalogando tudo, com fotos e vídeos e vou entregar ao meu advogado para uma ação de reparação contra o Estado”, pontuou Mauro.



O preso foi encaminhado para o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), onde segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.