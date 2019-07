Empresário promete investir R$ 65 milhões no Horto Florestal

Marcus Jatobá (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

O empresário e engenheiro civil Marcus Jatobá, do Grupo JSouto, se associou a Gran Empreendimentos. Com isso, ao lado dos sócios Hermano Viana, Alexnaldo Lacerda e André Azin, ele pretende investir R$65 milhões, nos próximos 4 anos, no Horto Florestal. O montante será aplicado para erguer dois edifícios residenciais: o Terrazo Santa Luzia, na Avenida Santa Luzia e um prédio de luxo, em parceria com a Civil.

“O Terrazo Santa Luzia com apenas dois meses de lançado já conta com 50% das unidades vendidas. O edifício terá 28 apartamentos distribuídos em 14 andares, com plantas medindo 82m2 e 96m2”, nos disse Jatobá que, através de sua construtora, já entregou mais de 600 mil m2 de obras em diversos estados do país.





Graça Dias Branco da Escóssia (Foto: Paulinha Amaral/Baladaln)

Herdeira da M. Dias Branco comemora os seus 60 anos

A empresária Graça Dias Branco da Escóssia comemorou seu aniversário de 60 anos, sábado, com festão que varou a madrugada na Mansão Dias Branco, em Fortaleza. Uma das herdeiras do saudoso Francisco Ivens de Sá Dias Branco, Graça recebeu os convidados, como o governador do Ceará, Camilo Santana, ao lado do marido Jório da Escóssia. A noite contou com shows de Marisa Monte e do cantor baiano Daniel Boaventura, além dos deejays Rômulo Bravo e Jetlag e do pianista Felipe Adjafre.

Graça, atualmente, é a diretora vice-presidente financeira do grupo M. Dias Branco, que possui 14 fábricas, 13 distribuidoras e 16 mil empregados. Seu pai, Francisco Ivens, era apontado pela Forbes como o nono homem mais rico do país e o mais rico do Nordeste. Curiosidade: O Porto de Aratu, na Bahia, foi concebido inicialmente para atender a M. Dias Branco. Só depois, com o tempo, se tornou uma operação independente, que escoa para exportação a soja e o milho produzido no oeste baiano.





Boa mesa

Uma recepção em casa de Sonia Steele é sempre um grande evento, ainda mais quando o homenageado é Emanoel Araújo. Foi o que aconteceu, sábado, quando Sonia recebeu 20 amigos para almoço em torno do artista plástico. Nair de Carvalho, viúva de Genaro de Carvalho, um dos pioneiros da arte moderna na Bahia e fundador da moderna tapeçaria no Brasil, esteve presente. Além dela, João Carlos de Oliveira, Paulo Vaz, Yeda Pedreira, Tânia Simões, Inaldo Ribeiro e Ivan Brandão, entre outros.





Luiza Olivetto e Diego Badaró (Foto: Divulgação)

Entre amigos

Luiza Olivetto reuniu amigos para celebrar o seu aniversário, domingo, em seu apartamento, no Corredor da Vitória. O que falta em alguns almoços, sobra nos de Luiza: bons papos. Ela recebeu os convidados ao lado do marido Diego Badaró.





Thiago Silva e Mayana Calasans (Foto: Jorge Wilson/Divulgação)

Chuva de arroz

Muita gente partiu para a Fazenda Quinta do Lago, em Cabaceiras do Paraguaçu, no último sábado, para o casamento de Mayana Calasans e Thiago Silva, numa linda cerimônia diurna. Eram cerca de 250 convidados, com pouquíssimas ausências registradas, mesmo com o tempo fechado e ventos incansáveis. A festa, com shows da Banda TH e do cantor Jau, além do DJ Enrico Masiero, foi alegríssima, até as tantas.





Save The Date

No que depender da antecipação do “Save The Date” que já está circulando pelas mãos de diversos convidados, o aniversário de um ano do herdeiro de Luciana e Antonio Peres júnior, o pequeno Antonio Peres, vai dar o que falar. A festa será no salão do edifício onde mora a família, no Horto Florestal, e está marcada para acontecer no dia 17 de agosto, a partir das 12h.





É pique!

O joalheiro baiano Carlinhos Rodeiro comemorou seu aniversário, ontem, sem festa. Mas, com a presença de muitos amigos que foram lhe abraçar em seu apartamento, no Corredor da Vitória. Carlinhos recebeu com a espontaneidade e a gastronomia locais – não se sabe o que é melhor, mas todos admitem que os dois itens, juntos, ficam irresistíveis. Com o pensamento “os-orixás vão me-abençoar”, Rodeiro estava especialmente feliz – acaba de retornar de alguns dias de férias entre Portugal e França ( Saint Tropez), que, com um olhar bem sincero, ele afirma ter sido uma de suas melhores viagens.

Lançamento

A 3ª edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho – Flipelô, que acontecerá entre os dias 7 e 11 de agosto, no Centro Histórico de Salvador, será lançada hoje, às 9h, com um café da manhã no foyer da Faculdade de Medicina da Bahia, no Terreiro de Jesus. A edição 2019 vai homenagear o poeta Castro Alves e contará com uma ampla programação com mais de 100 atividades.