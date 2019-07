Empresário se mata durante evento com ministro de Minas e Energia em Aracaju

O empresário Sadi Gatiz morreu durante o Simpósio de Oportunidades, que acontecia na manhã desta quinta-feira (4), na Orla de Aracaju. O evento acontecia no Radisson Hotel.

De acordo com uma nota divulgada pelo governo de Sergipe, o empresário cometeu suicídio durante o evento. "O Governo do Estado de Sergipe lamenta o ocorrido com o empresário Sadi Gitz, da cerâmica Escurial, que cometeu suicídio durante o evento", diz a nota.

Após a morte, o simpósio foi cancelado. Segundo o G1, o empresário estava na plateia do evento quando sacou a arma e atirou contra si mesmo, logo após o pronunciamento do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas. O próximo a falar era o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Por conta do ocorrido, o Simpósio de Oportunidades para o novo cenário do gás natural em Sergipe está cancelado.





Você precisa de ajuda? Confira uma lista de locais que oferecem apoio e tratamento gratuitos ou por valores sociais em Salvador

Centro de Valorização da Vida (CVV): Oferece apoio emocional. O atendimento é através do telefone 188, funciona 24 horas por dia.

Unijorge: Oferece apoio psicológico gratuito, no campus da Avenida Paralela, em Salvador, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 22h, e aos sábados das 8h às 12h. Tel.: 3206-8489.

Universidade Federal da Bahia (Ufba): Oferece tratamento psicológico e terapia gratuitos na Estrada de São Lázaro, 170, São Lázaro. Tel.: 3235-4589.

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública: Oferece gratuitamente sessões com psicólogos na Clínica de Psicologia, na Avenida Dom João VI, 275, em Brotas. Tel.: 3276-8259.

Instituto Junguiano da Bahia (IJBA): Sessões de terapia junguiana com valores sociais (abaixo de R$ 50) na Alameda Bons Ares, 15, Candeal. Tel.: 3043-7049.

Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC): Psicoterapia gratuita individual, grupal e familiar no campus da Avenida Paralela, 8812 (Tel.: 3281-8073), e

no campus do Comércio, na Praça da Inglaterra, 6, Edf. Big (Tel.: 3241-6892).

Uniruy Wyden: Atendimento gratuito de psicologia no Núcleo Integrado de Saúde, que funciona no campus Rio Vermelho. A inscrição pode ser feita presencialmente ou através do telefone (71) 3205-1745.

Unifacs: O atendimento acontece no Núcleo de Estudos e Perícias Psicológicas (Neppi), que fica na Rua Cardeal da Silva, 132, na Federação.

Os telefones são: (71) 3271-8119 (recepção) e (71) 3273-9561 (coordenação).