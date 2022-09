Empresários atendidos pelo Sebrae ganham 16 medalhas no 2º Mundial do Queijo Brasil

Empresários baianos atendidos pelo Sebrae conquistaram 16 medalhas no 2º Concurso Mundial do Queijo Brasil, que aconteceu em São Paulo no último final de semana. Eles fazem parte dos projetos de leites e derivados.

O Sebrae Bahia viabilizou a participação e presença de 12 empresários de diferentes regiões do estado neste concurso por conta dos resultados alcançados durante o XVI Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados (Enel), que aconteceu em julho, em Vitória da Conquista. Ao todo, os empresários baianos conquistaram 20 medalhas no concurso.

A gerente da Unidade de Atendimento Coletivo do Sebrae Bahia, Célia Fernandes, diz que essa é uma conquista significativa para o estado. “A Bahia já vinha evidenciando todo o seu potencial na produção de queijos de qualidade e estas conquistas reafirmam que estamos no caminho certo, com o fomento à agregação de valor, sendo um dos eixos a produção artesanal”, avalia.

Convidada para representar a Bahia no quadro de jurados, a analista técnica da Coordenação de Agronegócios do Sebrae Bahia e secretária executiva da Comissão Baiana da Cadeia Produtiva do Leite, Juliana Antunes Faria, destaca que premiações como essa fazem com que o estado passe a ser reconhecido como um produtor de qualidade na área. “As medalhas trazem valorização aos produtos, ajudam na promoção e no marketing, além de ser um incentivo para os produtores buscarem a regularização de suas queijarias para acessarem novos mercados”, diz.

Ao todo, o 2º Concurso Mundial do Queijo Brasil 2022 recebeu 1,133 mil inscrições de 11 países: Brasil, Brasil, México, Panamá, Estados Unidos, Portugal, Espanha, França, Itália, Suíça, Inglaterra e País de Gales. Os Produtos foram avaliados por 180 jurados nacionais e internacionais.

Veja aqui os empresários e empresárias medalhistas da Bahia



Empresária: Ana Paula Brito Costa

Produto: Queijo tipo Brie Beija Flor

Medalha: Prata

Região: Guanambi



Empresário: Carmito Júnior

Produto: Requeijão Baiano

Medalha: Bronze

Região: Candiba



Empresário: Felipe Cunha

Produto: Bande de Trèfle

Medalha: Bronze

Região: Ibicoara



Empresário: Gildemario Carneiro de Oliveira

Produto: Ambrosia da zeza

Medalha: Bronze

Região: Nova Fátima



Empresário: Jair Novais

Produto: Manga Rosa

Medalha: Ouro

Produto: Azulzinho do Sertão

Medalha: Bronze

Região: Caetité



Empresário: João Antônio Aguiar Barbosa

Produto: Queijo Artesanal Bento Barbosa

Medalha: Bronze

Região: Ibicoara



Empresário: João Campos

Produto: Coração do Massapê 45 dias

Medalha: Ouro

Região: Santonópolis



Empresário: José Ângelo de Oliveira Araújo

Produto: Muçarela Maria Bonita

Medalha: Prata

Região: São Domingos



Empresário: Lívio Mascarenhas

Produto: Iogurte de Licuri Artesanal

Medalha: Bronze

Produto: Iogurte de Maracujá Artesanal

Medalha: Prata

Produto: Iogurte de Umbu Artesanal

Medalha: Bronze

Região: Tanquinho



Empresária: Mirian Nogueira Aquino

Produto: Requeijão fundido com Raspa de Tacho

Medalha: Bronze

Produto: Manteiga de Pote

Medalha: Bronze

Produto: Muçarela Lapinha

Medalha: Prata

Região: Itamaraju



Empresária: Monique Gomes

Produto: Queijo Limoeiro Coalho Maturado

Medalha: Bronze

Região: Amargosa



Empresária: Stephane Aebischer

Produto: Santo Uguzon

Medalha: Prata

Região: Morro do Chapéu



Empresário: Urbano Marcilio Faria Brandão

Produto: Queijo Pingado 180 dias

Medalha: Bronze

Produto: Queijo Sincoraa da Serra 180 dias

Medalha: Prata

Produto: Queijo Sincoraa da Serra 45 dias

Medalha: Bronze

Região: Ibicoara