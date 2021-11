Empresários do Gattai e Al Mare abrem restaurante oriental na Pituba

O Oriental Prime abre suas portas nesta quinta-feira (25), às 18h, na Rua Espírito Santo, 20, Pituba. Especializado nas culinárias chinesa e japonesa, o novo espaço tem como sócios investidores Alexandre Romano e João Pedro Paolilo. A família de João Pedro já atua no ramo de restaurantes e comanda estabelecimentos como Gattai e Al Mare, no Salvador Shopping.

O projeto é de Luiz Cláudio Motta, que utilizou itens sustentáveis dando retrofit ao espaço existente em uma área bem localizada da orla na Pituba. O novo endereço vem, segundo os empresários, para ocupar uma lacuna em Salvador, agregando mais opções para um público jovem.

Com funcionamento tanto no almoço quanto no jantar, o Oriental Prime terá manobrista no local e operação de delivery.



