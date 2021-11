Empresários e servidor público são presos por desvio de R$ 21 milhões

Uma operação contra desvios de recursos públicos nas cidades da região Sudoeste da Bahia foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (19). Foram cumpridos 11 mandados de busca, cinco de prisão e um de afastamento do exercício das funções públicas de um servidor.

Segundo informações do Ministério Público (MP-BA), a Operação Basura apura desvio de recursos públicos no município de Encruzilhada em licitação e execução superfaturada de contrato de serviços de resíduos sólidos. Uma empresa teria ganhado cerca de R$ 21,5 milhões de forma ilícita, por serviços de de locação de máquinas e execução de obras de engenharia civil, com a prestação de mão-de-obra, a diversos municípios da região.

Os mandados foram cumpridos nas cidades de Anagé, Encruzilhada, Ilhéus, Jequié, Mirante, Ribeirão do Largo e Vitória da Conquista.

A operação é realizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Promotoria de Justiça de Encruzilhada, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil do Estado da Bahia.